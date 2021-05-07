Bottas: "Bulacağımız her zaman çok önemli"

2013'den beri bu pistte pole pozisyonunu rakiplerine bırakmayan Mercedes, bugün de oldukça güçlü gözüktü. Bottas ilk seansı zirvede tamamlarken, ikinci seansı takım arkadaşının arkasında ikinci tamamladı.

Günü hakkında konuşan Fin pilot, dengeden memnun olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ''Hafta sonuna güzel başladık. Araçtaki hissiyat çok da kötü değildi ki bu her zaman iyi bir başlangıç noktasıdır. Araçta büyük denge problemleri yoktu.''

''Farkların yine çok küçük olacağına inanıyorum o yüzden lastikleri tek bir turda çok iyi çalıştırmak gerekecek.''

Portekiz Grand Prix'sinde iki Mercedes pilotu farklı arka kanat ayarları kullanmıştı. Lewis Hamilton daha az yere basma gücü üreten bir arka kanat tercih ederken, Bottas daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat tercih etmişti.

Ancak Bottas, iki takım arkadaşı arasında bu hafta sonu o kadar büyük ayar farkları olmayacağını belirtti. Fin pilot, ''Bu hafta sonu arka kanatta ve diğer alanlarda da aynı ayarları kullanacağız. Bence bu pisti gayet iyi anlıyoruz ve ikimiz de optimum performans sağlayacak ayarları iyi biliyoruz.''

''Bu akşam yine aynı olacak: Araç ayarlarını en iyi şekilde birleştirmeye çalışacağız çünkü bulabileceğimiz her mili saniye önemli ve o mili saniyeler bize sıralama turlarında bize yardımcı olacak.'' ifadelerini kullandı.

Barselona pistindeki 10. viraj, daha genişletilmiş ve yeniden dizayn edilmişti. Bottas'a göre bu değişiklik çok da bir şey değiştirmeyecek.

Yenilenen 10. viraj hakkında konuşan Bottas, ''Kesinlikle daha farklı. Yarış için bakacak olursak, bence çok da büyük bir fark yaratmayacak. Bu değişiklikle alakalı iyi şey viraj çıkışında farklı çizgiler kullanabilecek olmamız. Böylelikle eski 10. virajın aksine, farklı çizgiler kullanarak önümüzdeki aracın kirli havasından kaçabiliriz.''

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

''Fakat virajın kendisine bakacak olursak, eski 10. viraja kıyasla orada geçiş yapmak biraz daha çetrefilli olacak. Yani, bence pek de bir şey değişmeyecek.'' dedi.



Bugün birkaç takım oldukça güçlü gözüktü. Bottas'a rakipleri Red Bull ile bu hafta sonu mücadele edebilecek bir takım çıkıp çıkamayacağı sorulduğunda, Fin pilot şöyle yanıtladı:

''Herkes oldukça yakın gözüküyor, bence Ferrari bugün oldukça iyiydi. Yani, bilemeyiz ama bence biz kendi performansına odaklanmalıyız. Kendi paketimizden en iyisini çıkarmaya çalışmalıyız.''

''Umarım onlardan hızlı oluruz ama evet, biz sadece kendimize odaklanıyoruz ve özellikle kişisel olarak benim odağım kendi işimde.''



