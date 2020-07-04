Bottas: "Aracı limitlerine kadar zorladım"

COVID-19 pandemisi sebebiyle ertelenen sezonun açılış yarışı olan Avusturya GP'de pole pozisyonunu alan Bottas, son turunda hata yapıp çakıl havuzuna çıkmasına rağmen pole pozisyonunu alan isim oldu.

Fin pilot yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sıralama seansı öncesi garip bir hissiyata sahiptim, ancak şu an hâlâ titriyorum çünkü aracı sonuna kadar zorladım."

"Bu hissiyatı gerçekten çok özledim - aracı limitlerine kadar zorladığınızda, sıralama sonrası titremek gerçekten çok özel bir his ve bu hissi yakalamak için uzun süredir hazırlanıyordum. Çok iyi hissettiriyor. Bundan fazla bir şey söyleyemem, takımımız inanılmaz bir iş yapmış, kendimize özel bir ligdeyiz gibi gözüküyor."

"Seansı gayet pozitif bir sonuç ile kapadık ancak bu yılın ilk sıralama seansıydı. Her neyse, gayet etkileyici bir sonuç aldık."

"Tüm takım üyelerine teşekkür etmem gerekiyor, inanılmaz bir iş yaptılar. Ancak önemli olan gün yarın olacak."