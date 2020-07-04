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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Bottas: "Aracı limitlerine kadar zorladım"

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Bottas: "Aracı limitlerine kadar zorladım"
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 14:51

Sezonun ilk yarışında pole pozisyonunu alan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sıralama seansı sonrasında açıklamalarda bulundu.

COVID-19 pandemisi sebebiyle ertelenen sezonun açılış yarışı olan Avusturya GP'de pole pozisyonunu alan Bottas, son turunda hata yapıp çakıl havuzuna çıkmasına rağmen pole pozisyonunu alan isim oldu.

Fin pilot yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sıralama seansı öncesi garip bir hissiyata sahiptim, ancak şu an hâlâ titriyorum çünkü aracı sonuna kadar zorladım."

"Bu hissiyatı gerçekten çok özledim - aracı limitlerine kadar zorladığınızda, sıralama sonrası titremek gerçekten çok özel bir his ve bu hissi yakalamak için uzun süredir hazırlanıyordum. Çok iyi hissettiriyor. Bundan fazla bir şey söyleyemem, takımımız inanılmaz bir iş yapmış, kendimize özel bir ligdeyiz gibi gözüküyor."

"Seansı gayet pozitif bir sonuç ile kapadık ancak bu yılın ilk sıralama seansıydı. Her neyse, gayet etkileyici bir sonuç aldık."

"Tüm takım üyelerine teşekkür etmem gerekiyor, inanılmaz bir iş yaptılar. Ancak önemli olan gün yarın olacak."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Alt-etkinlik Sıralama
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Efe Kahya

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