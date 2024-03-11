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Formula 1

Bottas: "Aracı hızlandırsak bile bu pit stoplarla işimiz zor"

Valtteri Bottas, Sauber'in pit stoplarda gelişmesini istiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Steven Tee / Motorsport Images

Sauber, bu yıl şimdiye kadar puan almayı başaramayan birkaç takımdan birisi konumunda ve Suudi Arabistan'da özellikle pit stoplardaki hatalar dikkat çekiciydi.

Benzer bir durum Bahreyn'de de yaşandığı için takım içerisinde endişe var.

Sözlerine Suudi Arabistan GP'yi yorumlayarak başlayan Bottas, şöyle dedi: "Bizim için en iyi stratejinin yumuşak/sert olacağını düşündük ve pite giriş turunda agresif olmaya çalıştık. Fakat sorun sert hamurdaydı."

"Maalesef çalıştıramadık, yeterince sıcaklık yaratamadık, iyi bir yol tutuş elde etmek en az 15 tur bekledik. O zamana kadar da çok fazla zaman kaybettik."

"Yani bu beklenmedik bir şeydi. Bu yüzden ikinci kez pit stop yaptık. Sonunda yumuşak lastiği denedik, çalışır mı diye baktık fakat artık çok geç kalmıştık."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sert lastikle ilgili ileriye dönük bir endişesi olup olmadığı sorusuna Bottas, ""Açıkçası bu C2 hamuruydu. Bu pist için çok sert bir lastikti."

"Cuma günü denediğimde, yaşanan ayar sorunları nedeniyle bunun esas olarak ayar problemlerinden kaynaklandığını düşündük."

"Ancak şimdi ayarları geliştirmiş olsak bile çalışmasını sağlayamadık."

"Aynı zamanda hızımızın da olması gerektiğini düşündüğümüz gibi olmadığını düşünüyorum." cevabını verdi.

Yarış temposunun düşüklüğüyle ilgili Bottas, "Bence bunun bir uyanış çağrısı olması gerekiyor. Açıkçası, bu 24 yarıştan sadece ikincisi. Yapılması gereken işler var. Sadece tempo olarak değil, operasyonel olarak da iyileştirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadarki iki yarışta pit stoplarda büyük sorun yaşayan iki pilotumuz vardı."

"Sanırım Avustralya için bazı parçalarımız olacak. En azından şimdi pit stop sorunumuzu çözmek için iki haftamız var. Sanırım Zhou'da da aynı sorun vardı."

"Yani bu düzeltmemiz gereken bir şey çünkü aracı daha hızlı yapsak bile uzun pit stoplar yapmak harika değil. İşimizi çok zorlaştırıyor" dedi.

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Kemal Şengül
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