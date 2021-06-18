Bottas: "Araca daha fazla güvenebiliyorum ve daha rahatım"

Bottas, ilk antrenman seansında en iyi tempoyu yakalamayı başarırken, ikinci seansta Max Verstappen'den sadece 0.008 saniye yavaş kaldı.

Bottas, iki hafta önce Azerbaycan Grand Prix'sinde epey zorlanmış ve yarışı sadece 12. sırada bitirebilmişti. Kötü sonuçlar nedeniyle de şampiyonada altıncılığa kadar geriledi.

Mercedes, planlı bir rotasyon kapsamında Fransa GP öncesi Bottas ve Hamilton'ın şasilerini takas ettiğini doğruladı. Bottas'ın güçlü performansı tam da bu noktada geldi.

İkinci antrenmandan sonra konuşan Bottas, araca son zamanlarda olduğundan daha fazla güven duyduğunu fakat bunun şasi değişikliğinden mi yoksa Paul Ricard'daki koşulların farklı olmasından mı kaynaklandığını bilmediğini belirtti.

Yeni şasinin fark yaratıp yaratmadığı sorusuna Bottas, "Bunun şasiden mi yoksa pist şartlarından mı kaynaklandığını söylemek zor ama iki hafta öncesine göre hissiyatım çok daha iyi. Hafta sonuna doğru şekilde başladığımızı hissediyorum. Her şey oldukça iyi hissettiriyor. Şu ana kadar araç ile oldukça rahatım ve oldukça hızlı hissediyorum."

"Bu tamamen farklı bir pist ama denge daha iyi, lastikler daha iyi çalışıyor ve araçla kendimden eminim. Araca güvenebiliyorum ve en büyük farkı bunun yarattığını düşünüyorum." cevabını verdi.

Bottas, en hızlı turunu orta lastikle attı ve bu, kafalarda bazı soru işaretleri yaratıyor.

Son bölüme kalırken orta lastiğe ihtiyaç duyup duymayacağı sorusuna Bottas, "Her şeyi açıklayamam. Doğruyu söylemek gerekirse orta ve yumuşak lastiklerle ilgili düşüncem, tek tur performansı anlamında aralarında büyük bir fark olmadığı yönünde. Fakat yarış temposunda orta lastiğin daha iyi olduğuna eminim. Orta lastikle başlamak isteyeceğimizi hayal edebiliyorum çünkü bu lastiklerle daha uzun süre gidebilirsiniz. Fakat bunun için ikinci bölümde yeterince hızlı olmak gerekiyor." cevabını verdi.

Bottas, ilk seansı zirvede bitirse de ikinci seansta Red Bull pilotu Max Verstappen zirveye çıktı ve bu da Avusturyalı ekibin yine Mercedes için bir tehdit oluşturacağı anlamına geliyor olabilir.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Bottas, "Yakın olacağımızı düşünüyorum. Güçlü olmalarını bekliyorduk. Şimdilik Red Bull ile bizim aramızda geçecek gibi görünüyor. Bakü ve Monako'ya kıyasla daha farklı bir pistteyiz ve yarın neler olacağını göreceğiz. Eminim daha fazlasını yapabilirler ve biz de yapabiliriz." dedi.

Seansın konuşulan konularından birisi de kerblerdi. Sarı kerbler nedeniyle birden fazla sürücünün aracı hasar gördü.

Bu konuda ne düşündüğü sorulduğunda Bottas, "Bunlar oldukça sertler. Açıkçası çok fazla zorlayıp oraya gitmek sürücünün elinde. Fakat bunlar gerçekten cezalandırıcılar. Sanırım tabandan birkaç parçayı kırdım ve sanırım bunu yapan tek ben değildim. Bunun bir tartışma konusu olacağını düşünüyorum." dedi.