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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Araç iyi ancak biraz daha dengeye ihtiyacım var"

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Bottas: "Araç iyi ancak biraz daha dengeye ihtiyacım var"
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 17:24

Mercedes Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, Avusturya'daki ilk günün ardından biraz daha fazla dengeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Valtteri Bottas hem birinci hem de ikinci seansta, özellikle yumuşak lastiklerde Lewis Hamilton'la aynı performansı sergileyemedi.

Bottas, iyi bir başlangıç yaptıklarını düşünse de, aracın dengesini biraz daha arttırmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"Açıkçası geri dönmek harika, uzun zamandır bunu bekliyorum. Her turdan ve her sürüşümden gerçekten çok keyif aldım. Uzun bir aradan sonra beklendiği gibi adım adım atmayı başardık. Bence iyi bir gündü. Sonunda aracımda bazı küçük sorunlar vardı ama bunun dışında oldukça iyi bir gündü. Gittikçe daha iyi hale geliyordu, bu yüzden bundan çok memnunum."

"Yol tutuş seviyesi oldukça düşüktü ve hafta sonu boyunca giderek daha iyi hale geleceğinden eminim. Tüm bunlar ayarları değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ancak diğer bazı pistlerde olduğu gibi olağan bir durum, bu yüzden hiç şüphesiz tur dereceleri daha da hızlanacak."

 

"Araç testlere kıyasla farklı hissettiriyor evet ama çok büyük bir fark yok. Açıkçası bu aracı sadece bir pistte sürdük. Bir de  belki Silverstone'da sürdük. Orada bir çekim günü vardı, yani iki pistte kullandık, ancak her pistte yere basma gücü seviyesi farklı, bu yüzden büyük bir fark yok."

"Genel olarak çok kötü hissetmiyorum ama yine de benim için temel öncelik düşük ve yüksek hızlı virajlardaki dengeyi arttırmak olmalı. Bazen yüksek hızlı virajları doğru şekilde dönüyoruz ve bazen yavaş hızlı virajlarda dönüyoruz. Ancak asla aynı turda ikisini birden yapamıyoruz. Bu yüzden her şeyi Cumartesi atılacak olan tek tura göre ayarlamak önemli olacak ve tabii ki de yarış temposu da aklımızda olacak."

Hamilton'ın yumuşak lastiklerdeki güçlü performansı sorulduğunda Bottas, "Tehditleri görebiliyoruz ama sadece Cuma günündeyiz ve sadece antrenman yapıyorum. Bu yüzden herhangi bir takımın sahip oldukları tüm performansı ortaya koyduğunu düşünmüyorum ve dediğim gibi, tur zamanları sadece pistten ötürü değil aynı zamanda takımlar ve sürücülerin gelişmesiyle de inecek. Bu yüzden  bir şey söylemek için çok erken ama çok kötü değil." yanıtını verdi.

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Liste

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
1/9

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
2/9

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
3/9

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
4/9

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
5/9

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
6/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 kıvılcımlar saçıyor

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 kıvılcımlar saçıyor
7/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
8/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
9/9

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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