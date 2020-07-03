Bottas: "Araç iyi ancak biraz daha dengeye ihtiyacım var"

Valtteri Bottas hem birinci hem de ikinci seansta, özellikle yumuşak lastiklerde Lewis Hamilton'la aynı performansı sergileyemedi.

Bottas, iyi bir başlangıç yaptıklarını düşünse de, aracın dengesini biraz daha arttırmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"Açıkçası geri dönmek harika, uzun zamandır bunu bekliyorum. Her turdan ve her sürüşümden gerçekten çok keyif aldım. Uzun bir aradan sonra beklendiği gibi adım adım atmayı başardık. Bence iyi bir gündü. Sonunda aracımda bazı küçük sorunlar vardı ama bunun dışında oldukça iyi bir gündü. Gittikçe daha iyi hale geliyordu, bu yüzden bundan çok memnunum."

"Yol tutuş seviyesi oldukça düşüktü ve hafta sonu boyunca giderek daha iyi hale geleceğinden eminim. Tüm bunlar ayarları değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ancak diğer bazı pistlerde olduğu gibi olağan bir durum, bu yüzden hiç şüphesiz tur dereceleri daha da hızlanacak."

"Araç testlere kıyasla farklı hissettiriyor evet ama çok büyük bir fark yok. Açıkçası bu aracı sadece bir pistte sürdük. Bir de belki Silverstone'da sürdük. Orada bir çekim günü vardı, yani iki pistte kullandık, ancak her pistte yere basma gücü seviyesi farklı, bu yüzden büyük bir fark yok."

"Genel olarak çok kötü hissetmiyorum ama yine de benim için temel öncelik düşük ve yüksek hızlı virajlardaki dengeyi arttırmak olmalı. Bazen yüksek hızlı virajları doğru şekilde dönüyoruz ve bazen yavaş hızlı virajlarda dönüyoruz. Ancak asla aynı turda ikisini birden yapamıyoruz. Bu yüzden her şeyi Cumartesi atılacak olan tek tura göre ayarlamak önemli olacak ve tabii ki de yarış temposu da aklımızda olacak."

Hamilton'ın yumuşak lastiklerdeki güçlü performansı sorulduğunda Bottas, "Tehditleri görebiliyoruz ama sadece Cuma günündeyiz ve sadece antrenman yapıyorum. Bu yüzden herhangi bir takımın sahip oldukları tüm performansı ortaya koyduğunu düşünmüyorum ve dediğim gibi, tur zamanları sadece pistten ötürü değil aynı zamanda takımlar ve sürücülerin gelişmesiyle de inecek. Bu yüzden bir şey söylemek için çok erken ama çok kötü değil." yanıtını verdi.