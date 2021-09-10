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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Bottas: ''Araç bu hafta sonu çok iyi''

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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Monza'da cuma gününün ardından aracın iyi olduğunu ve yarınki sprint yarışında elinden geldiğince çok puan almaya çalışacağını söyledi.

Bottas: ''Araç bu hafta sonu çok iyi''

Bottas, Cuma günü yapılan ilk antrenmanı takım arkadaşı Lewis Hamilton'un 0.525 saniye arkasında üçüncü sırada tamamlamıştı fakat Fin pilot İtalya GP hafta sonunun sıralama turlarında temposunu artırdı ve sıralamaları birinci sırada tamamladı.

Bu hafta sonu Monza'da sprint sıralama yarışı uygulanacak ve Bottas ise Pazar günkü ana yarışın gridini belirleyecek olan sprint yarışına ilk sıradan başlayacak.

Sıralama seansından sonra konuşan Fin pilot, ''Bunun hakkında iyi hislerim var. İyi ve keyifli hissettim. Son tur çok güzel bir turdu ve gerçekten eğlendim.''

''Araç bu hafta sonu çok iyi ve Red Bull'la aramızda biraz fark olduğunu da gördük. Belki de şu ana kadar beklediğimizden daha güçlü olduk ve umarım yarış temposunda da böyle olur.'' ifadelerini kullandı.

Bottas, dördüncü motora geçtiği için Pazar günkü yarışa son sırada başlayacak fakat Fin pilot yarınki sprint yarışından da puan toplayabilir.

Mercedes sürücüsü, yarın alabileceği en çok puanı almaya çalışacağını ve yarınki sprint yarışının ardından Pazar gününe odaklanacağını söyledi.

''Özellikle sprint yarışında birkaç puan alma şansımız var, yarın alabildiğimiz en çok puanı almaya çalışacağız sonrasında da Pazar günü başka bir mücadele var.''

''Şimdilik yarına odaklanacağım ve bununla Pazar günü ilgileneceğim. Buradaki hızımıza bakarsak, eminim Pazar günü güçlü puanlar alabiliriz.''

''Arkadan başlayacağım ve umarım daha farklı yapabileceğimiz bir şey olur.''

Bottas'ın gelecek sezon Alfa Romeo'da yarışacağı resmi olarak bu haftanın başında açıklandı ve Fin pilot rahatladığını söyledi.

''Bunun sayesinde sıralama turum iyiydi. İyi bir tur atmak iyi hissettiriyor, hava koridoru etkisi almak da öyle.''

''Bu eğlenceliydi, keyif aldım ve daha önce de söylediğim gibi iyi hissediyorum. Rahatladım ve gelecek için her şey belli oldu.''

''Görüldüğü üzere bugün de her şeyden çok memnunum, araç çok iyiydi. Gelecek sene benim için yeni ve heyecanlı şeyler olacak.''

''Bunu sabırsızlıkla bekliyorum ancak şu anda yarışın sprint yarışına odaklanacağım. Yarın önden başlayacağım ve en çok puanı almayı bekliyorum.''

''Sonrasında Pazar günü de elimizden gelenin en iyisini yapacağız ancak hafta sonu iyi başladı ve mutluyum.''

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