Bottas: "Alfa Romeo'yu seçtim çünkü bu projenin geleceği çok parlak"

Valtteri Bottas, 2021 sezonun sonunda Mercedes'e veda edecek şu anda şampiyonayı dokuzuncu sırada yer alan Alfa Romeo'ya katılacak.

Yeni kurallar tüm takımlara gelişme fırsatı veriyor ve Bottas, İsviçreli takımın projesine güveniyor.

Neden Alfa Romeo'yu seçtiği sorusuna Bottas, "Çünkü heyecan verici. Bu, harika bir marka ve motor sporlarında büyük bir geçmişleri var. Aldığım bilgilere göre de parlak bir gelecekleri olabileceğini hissediyorum ve umarım bu konuda onlara yardımcı olabilirim. Bu benim için yeni ve heyecan verici bir macera, aynı zamanda da bir proje."

"Burada yapılacak işler olduğuna şüphe yok fakat bu sezondan itibaren zorlamak ve gelişmelerine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım."

"Tabii ki diğer takımlarla da görüştüm. Tabii ki isim vermek istemiyorum fakat gitmeyi istediğim yol buydu. Bunun gerçekleşmesinden ötürü mutluyum ve ayrıca takım için doğru kişi olduğum konusunda bana güvendikleri için de onlara minnettarım."

"Henüz fabrikaya gitmedim, aslında daha önce de gitmedim. Fakat İsviçre'yi seviyorum, güzel bir yer. Bir noktada gideceğime eminim ama şu anda odak noktamız kalan dokuz yarışa katılmak ve Mercedes için en iyisini yapmak."

"Takıma inanıyorum, gelecek hakkında size her şeyi söyleyemem ama çok ciddiler. Alfa Romeo, bir marka olarak kendisini birkaç yıldır bu projeye adadı. Yani çok detaya girmek istemiyorum fakat beklentilerimiz ve hedeflerimiz çok yüksek. Bu da benim için çok motive edici bir şey."

"Gelecek yıl kazanmak için yarışmak pek de gerçekçi bir ihtimal olmayacak fakat asla bilmezsiniz, kurallar değişiyor ve çok sayıda motive insan var. En kısa sürede ön tarafa yaklaşmamız için elimden geleni yapacağım. Fakat tabii ki farklı bir zihniyet var. Yaklaşım farklı ve tabii ki proje de farklı."

"Dediğim gibi, şu anda yılın geri kalan kısmı var. Ana odak noktamız bu. Umarım beşinci şampiyonluğumuzu kazanabiliriz. Burada geçirdiğim zaman eğlenceliydi, zordu ama Lewis'in yanında olmaktan çok keyif aldım. Harika bir takım arkadaşı olduğu belliydi. Mercedes de güzel bir takım ve son yıllarda çok etkileyici şeyler yaptık."

"Takımdan ayrılacağımı Spa'dan önce biliyordum. Budapeşte'de neler olacağı konusunda bir karar verilmemişti. Fakat Ağustos ayında, Spa'dan önce birlikte böyle bir karar aldık."

Mercedes'te genellikle Hamilton'ın gölgesinde kaldığı yorumları yapılan Bottas, Alfa Romeo'nun lider pilotu olmanın kendisini motive edeceğini de söyledi.

"Bu tür bir rolde olmak ve takımın gelişimine ve birlik içinde çalışmasına yardımcı olmaya çalışmak benim için gerçekten heyecan verici ve aynı zamanda ilginç olacak. Burada baktığınızda, Lewis her yıl beni yenmeyi başardı, bu anlamda evet, söylediğiniz gibi biraz gölgede kaldım ama öyle hissetmiyorum. Biz bir ekibiz, bu işte beraberiz. Bu yıl maalesef şampiyonluk için savaşamıyorum, bu yüzden sadece takımlar şampiyonluğu için savaşıyorum. Fakat bu proje benim için yeni bir başlangıç olacak ve takım arkadaşım kim olursa olsun, umarım birlikte iyi anlaşırız. Benim için ilginç ve yeni bir dönem olacak."

"Takım arkadaşımın kim olacağı konusunda söz sahibi olmak istemiyorum ve olmayacağım. Takım gayet profesyonel. Fred de profesyonel ve takımın geleceği için en iyisinin ne olacağını biliyor. Yani onlar seçecekler."

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images