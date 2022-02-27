Bottas: "Alfa Romeo'nun yapacak çok işi var"

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Valtteri Bottas, Mercedes'te geçirdiği 5 senenin ardından 2022'den itibaren Alfa Romeo ile yarışacak. Bottas, Mercedes kariyeri boyunca 10 galibiyet elde ederken takımla beş kez arka arkaya takımlar şampiyonluğu da yaşadı.

Fakat Bottas, Barcelona testlerinde kendini gösterme imkanı bulamadı, nitekim yeni Alfa Romeo C42 testler boyunca birçok dayanıklılık sorunuyla boğuştu. Fin pilot testlerin en az mesafe kat eden pilotuydu, üç günde yalnızca 54 tur kaydedebildi.

Alfa Romeo, tüm takımları etkileyen dalgalanma sorunuyla boğuşmasının yanında özellikle son gün birçok mekanik arızayla da karşılaştı, bunun sonucunda da takım testleri 175 tur atarak tamamladı. Bottas'ın takım arkadaşı, çaylak pilot Guanyu Zhou, Perşembe ve Cuma atılan turların çoğunu kaydeden isimdi.

Alfa Romeo C42'nin resmi lansmanında konuşan Valtteri Bottas, "üzerinde çalışmaları gereken noktalar olduğunu" söylerken, kısıtlı test imkanına rağmen aracın potansiyelinin farkında olduğunu da belirtti.

"Aracı gerçekten keşfedeceğimiz ilk aşamalarda olduğumuzu hissediyorum."

"Kendi adıma çok kısıtlı sürüş imkanına sahip olduğum bir testti. Sadece iki farklı lastik hamuru deneyebildim, farklı ayarlar deneme fırsatım da olmadı. Keşfedeceğim halen çok şey var."

"Bu nedenle iki test arasındaki iki haftalık döneme odaklandık. Çok çalışacak ve Bahreyn'de aracı daha iyi anlamak için her şeye sahip olacağız."

"Yapılacak çok iş var, bunu kabulleniyorum. Fakat aracın potansiyelinin de farkındayım. Takımla birlikte önümüze bakacak ve bu potansiyeli ortaya çıkaracağız."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

Alfa Romeo, 10 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak olan ikinci testten önce biraz daha mesafeyi tamamlamak amacıyla Pazar günü Barcelona'da bir çekim günü daha düzenleyecek.

Takım patronu Frederic Vasseur, Alfa Romeo'nun Bahreyn'e kadar dalgalanmanın ve mekanik sorunların üstesinden geleceğine emin.

"Bu bizim için ciddi bir meydan okuma, fakat Bahreyn'e kadar tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum."

"Bugün bir çekim günü düzenleyeceğiz, araç yeniden piste çıkacak. Şu anda doğru bir yolda ilerliyoruz."

"Sürekli 'dalgalanma' hakkında konuşuyoruz, fakat yeni kurallar daima yeni problemleri de yanında getirir. İki ya da üç yarış içinde bu sorunun unutulup gideceğini düşünüyorum. Bunun yerine yeni bir sorunu veya konuyu tartışıyor olacağız."

"Yine de bu sorunu çözmek zorundayız. Testler boyunca tüm takımlar geçici çözümler ürettiler ve Bahreyn'e yepyeni konfigürasyonlarla gelip sorunu ortadan kaldırmak isteyecekler."

Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux ise takımın normalde dayanıklılık açısından gayet iyi performans sergilediğini, fakat özellikle ağırlık kısıtlamaları nedeniyle yeni kuralların ilk senesini birtakım aykırı tasarım fikirleriyle karşıladıklarını söyledi.

"Çözmemiz gereken birkaç sorun var, ancak bunların üstesinden geleceğimize nispeten eminim"

"Bu sorunların testlerde ortaya çıkması sezon içinde ortaya çıkmasından daha iyi. Bu şekilde birden fazla soruna sahipseniz, hepsini tek seferde çözebilirsiniz -ki testler bu nedenle yapılıyor."

"Daha fazla mesafe kat etmek isterdik. Bu kesin. Fakat yapamadık ve bunu değiştiremeyiz."

"Bu gece fabrikaya geri döneceğiz ve önümüzdeki iki haftalık süreci bazı şeyleri değiştirmek için değerlendireceğiz. Umarım Bahreyn testlerinde herhangi bir pürüz yaşamayız. Takıma güvenim tam."