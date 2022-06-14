Bottas: "Alfa Romeo'nun tempo kaybının sebebini bulması gerekiyor"

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Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'ın yakaladığı beş yarışlık puan serisi, kendileri için pek iyi geçmeyen Bakü'de son buldu.

Hafta sonu boyunca gerilerde kalan Bottas, takım arkadaşı Zhou Guanyu'nun temposuyla da baş edemedi.

Yarışın ardından konuşan Fin sürücü, şöyle dedi: "Buraya puanlar için geldik fakat elimiz boş dönüyoruz. Bu yüzden hafta sonunun gidişatından memnun değilim."

"Yeterli tempomuz olmadığı için gerçekten çok uzun bir yarış oldu. Araçla ilgili bazı temel sorunlar olduğunu düşünüyorum ve bunu araştırmamız gerekiyor."

"Burada Barselona ile aynı pakete sahiptik ve aracı istediğimiz kadar yere yakın sürebildik. Bu yüzden bilemiyorum... Şu anda elimde net bir cevap yok. Fakat Montreal'den önce çözmemiz gerekiyor çünkü açık bir tempo eksikliği yaşıyoruz."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Şu anda ana önceliğimiz sorunu bulmak. Tekrar piste çıkmadan önce önümüzde sadece birkaç gün var. Umarım bir şeyler bulabiliriz."

"Genel anlamda bizim hafta sonumuz değildi... Yine de önümüzdeki hafta Montreal'i sabırsızlıkla bekliyorum. Orada yarışmayalı epey vakit oldu. Tekrar piste çıkmak güzel olacak."

Lastiklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusuna Bottas, "Hangi lastiği kullandığımızın hiçbir önemi yoktu. Tempo olarak gerçekten çok gerideyiz."

"Stratejik anlamda da bence her şey yolundaydı, doğru hamleler yaptık fakat hızlı değildik. Sorun temelde buydu."

"Cumartesi günü eski paketten yenisine geçiş yaptık ve o zamandan itibaren sorunlar başladı. Duruma bakacağız ve eminim bir şeyler bulacağız."

"Kısacası her şeyi doğru yapsak da tempo eksikliği yaşadığımız için istediğimiz sonucu alamadık. Bunun dışında bence bir takım olarak iyi performans sergiledik. Ayrıca Zhou için de üzgünüm çünkü yarış dışı kalıncaya kadar güçlü bir iş yapıyordu."

"Onun yarış dışı kalması da dahil olmak üzere araştırmamız gereken çok şey var ve elimizde sadece birkaç gün kaldı. Neler olduğunu anlamamız gerekiyor." dedi.