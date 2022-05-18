Bottas: "Alfa Romeo'nun simülatörü zamanla gelişiyor"

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Alfa Romeo, son dönemde yeni bir simülatöre geçen takımların başında geliyor. Aslında bu simülatör 2019 yılında hazırlandı ve şimdiye kadar en iyi Formula 1 takımlarının sahip olduğu kadar mükemmel değil ve bundan ötürü gelişim çalışmaları sürüyor.

Simülatör günümüzde araca doğru ayarları yapmak ve yarışlara hazırlanmak için giderek daha önemli bir araç haline geliyor. Fakat Mercedes, Ferrari, Red Bull veya McLaren bunu uzun süredir kullanırken, finansal anlamda daha az kaynaklara sahip olan takımlar bu alanda açıkça geride kalıyor.

Valtteri Bottas, Mercedes gibi büyük bir takımdan geldiği için Alfa Romeo'nun simülatörünü en iyilerden biriyle kıyaslayabilir ve ikisi arasındaki farkı hemen hissetti.

Motorsport-Magazin'e konuşan Bottas, "Alfa Romeo simülatörünü ilk kez kullandığım zaman, beş yıl boyunca kullandığım Mercedes simülatöründen gözle görülür farklılıklar hissettim"

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Mercedes bu tür bir ekipmanı uzun süredir kullanıyor ve geliştiriyor. Oysa takımımız sadece birkaç yıl önce kullanmaya başladı. Elbette geliştirmemiz gereken çok şey var ama onu ilk denediğim güne kıyasla zaten önemli oranda gelişti."

"Bu yıl simülatörün faydasını da kanıtlandı. Özellikle son hafta sonunda bunu net şekilde gördük." "Pist düzenini incelemeye ve ayrıca birkaç farklı ayar ile kanat açısı denememize yardımcı oldu. Simülatör sayesinde daha Miami'ye gitmeden önce yeni pist hakkında bir fikrimiz oldu." Takım patronu Fred Vasseur'e Bottas, simülatörü aktif şekilde kullanıyor. "Her yarıştan sonra simülatörde antrenman yapıyor." "Geçen yılın başında simülatörü kullanmanın ilk seviyesindeydik, oysa şimdi yarış hafta sonlarında ayarları bulmak için kullanabiliyoruz."