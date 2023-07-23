Bottas: "Alfa Romeo'nun Macaristan performansı beklenenden çok daha iyi"

Alfa Romeo, Macaristan'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı isim olurken, iki araçla birden son bölüme kalmayı başardı.

Sonunda Zhou Guanyu beşinci, Valtteri Bottas yedinci oldu. Bu da uzun zaman sonra ilk kez bu kadar iyi bir sıralama seansı geçirdikleri anlamına geliyor.

Alfa son zamanlarda C43'e düzenli olarak yeni parçalar getiriyor ve son yarış Britanya GP'sinde büyük bir taban paketi kullanılmaya başlandı.

Bottas, aracın Macaristan'da Silverstone'a kıyasla daha rekabetçi olmasını beklediğini ancak bu büyük adıma şaşırdığını belirtti.

Fin pilot, "Bugün tüm takımla gurur duyuyorum, performansımızın bu kadar iyi olması beni olumlu yönde şaşırttı. İlk ona girmek için gerçek bir şansımız olduğunu gördük fakat beşinci ve yedinci sıralar beklentilerimizin ötesine geçti."

"Tüm sıralama seansları ya da lastiklerde güçlüydük ve aracımızın potansiyelini ortaya koymayı başardık."

"Hafta sonuna girerken Silverstone'a kıyasla her şeyin biraz daha iyi olmasını beklediğimi söylemiştim fakat bu beklentilerimizi aşıyor. Böyle bir şey olmasını beklemiyordum fakat bunu kabul edeceğiz!"

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sanırım yeni paket ve ayarlar hakkında öğrenmemiz gereken şeyler var, sürüş yüksekliğini daha iyi hale getirmeliyiz ancak bugün bu kadar hızlı olmamıza pozitif şekilde şaşırdık."

"Bence bu pist aracımızın iyi yönlerine vurgu yapıyor. Ayrıca normalde düzlükte biraz sürüklenmemiz var ve burada sadece bir düzlük var. Dolayısıyla burada daha az zaman kaybedip, virajlı kısımlarda zaman kazanıyoruz."

"Takım temiz bir hafta sonu geçirdi, doğru ayarlar yapıldı, yani her şey doğru yönde ilerledi. 0.010 saniye farkla Q3'e girmek söz konusu olduğunda, bu tür şeyler önemli."

"Bu yüzden gerçekten sağlam bir gündü." dedi.

Bottas, Cumartesi günkü 3. antrenman seansının ardından güçlü olmayı beklediğini gizlemiyor.

"Zaman turu denemelerinin ardından 10. sıradaydım. Bunu sıralama modunda olmayan bir motor moduyla yaptım. Sonrasında burada bir şeyler yapabileceğimizi düşünmeye başladım."

"Aslında Andreas'a [Seidl] sıralama turlarından hemen önce bugün ilk yedide olacağımı söyledim. Yani oldukça iyi bir tahmindi. Bahis oynamama izin verilmediği için üzgünüm çünkü iyi para kazanabilirdim!"

Bottas detayların fark yaratabileceğini kabul etti: "Tur zamanlarına değil de sadece sonuçlara bakarsanız çok büyük oynamalar varmış gibi görünüyor."

"Ancak tur zamanlarına bakarsanız, aslında öyle değil. Hafta sonu işinizi doğru yapmak, pek çok pozisyon değişikliğine yol açıyor."

"Bunu görmek güzel, bence F1 böyle olmalı. Yani bugün biz mutluyken diğer bazı takımlar öyle değil."