Bottas: "Alfa Romeo'nun Macaristan performansı beklenenden çok daha iyi"
Valtteri Bottas, Alfa Romeo'nun Macaristan'da tahmin ettiğinden çok daha iyi bir performans sergilediğini kabul ediyor.
Alfa Romeo, Macaristan'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı isim olurken, iki araçla birden son bölüme kalmayı başardı.
Sonunda Zhou Guanyu beşinci, Valtteri Bottas yedinci oldu. Bu da uzun zaman sonra ilk kez bu kadar iyi bir sıralama seansı geçirdikleri anlamına geliyor.
Alfa son zamanlarda C43'e düzenli olarak yeni parçalar getiriyor ve son yarış Britanya GP'sinde büyük bir taban paketi kullanılmaya başlandı.
Bottas, aracın Macaristan'da Silverstone'a kıyasla daha rekabetçi olmasını beklediğini ancak bu büyük adıma şaşırdığını belirtti.
Fin pilot, "Bugün tüm takımla gurur duyuyorum, performansımızın bu kadar iyi olması beni olumlu yönde şaşırttı. İlk ona girmek için gerçek bir şansımız olduğunu gördük fakat beşinci ve yedinci sıralar beklentilerimizin ötesine geçti."
"Tüm sıralama seansları ya da lastiklerde güçlüydük ve aracımızın potansiyelini ortaya koymayı başardık."
"Hafta sonuna girerken Silverstone'a kıyasla her şeyin biraz daha iyi olmasını beklediğimi söylemiştim fakat bu beklentilerimizi aşıyor. Böyle bir şey olmasını beklemiyordum fakat bunu kabul edeceğiz!"
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Sanırım yeni paket ve ayarlar hakkında öğrenmemiz gereken şeyler var, sürüş yüksekliğini daha iyi hale getirmeliyiz ancak bugün bu kadar hızlı olmamıza pozitif şekilde şaşırdık."
"Bence bu pist aracımızın iyi yönlerine vurgu yapıyor. Ayrıca normalde düzlükte biraz sürüklenmemiz var ve burada sadece bir düzlük var. Dolayısıyla burada daha az zaman kaybedip, virajlı kısımlarda zaman kazanıyoruz."
"Takım temiz bir hafta sonu geçirdi, doğru ayarlar yapıldı, yani her şey doğru yönde ilerledi. 0.010 saniye farkla Q3'e girmek söz konusu olduğunda, bu tür şeyler önemli."
"Bu yüzden gerçekten sağlam bir gündü." dedi.
Bottas, Cumartesi günkü 3. antrenman seansının ardından güçlü olmayı beklediğini gizlemiyor.
"Zaman turu denemelerinin ardından 10. sıradaydım. Bunu sıralama modunda olmayan bir motor moduyla yaptım. Sonrasında burada bir şeyler yapabileceğimizi düşünmeye başladım."
"Aslında Andreas'a [Seidl] sıralama turlarından hemen önce bugün ilk yedide olacağımı söyledim. Yani oldukça iyi bir tahmindi. Bahis oynamama izin verilmediği için üzgünüm çünkü iyi para kazanabilirdim!"
Bottas detayların fark yaratabileceğini kabul etti: "Tur zamanlarına değil de sadece sonuçlara bakarsanız çok büyük oynamalar varmış gibi görünüyor."
"Ancak tur zamanlarına bakarsanız, aslında öyle değil. Hafta sonu işinizi doğru yapmak, pek çok pozisyon değişikliğine yol açıyor."
"Bunu görmek güzel, bence F1 böyle olmalı. Yani bugün biz mutluyken diğer bazı takımlar öyle değil."
Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"
Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı" Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"
Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor
Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor
Bottas: "Silverstone güncellemeleri, Alfa Romeo'nun performansını arttıracak"
Bottas: "Silverstone güncellemeleri, Alfa Romeo'nun performansını arttıracak" Bottas: "Silverstone güncellemeleri, Alfa Romeo'nun performansını arttıracak"
Zhou: "Beşincilik inanılmaz"
Zhou: "Beşincilik inanılmaz" Zhou: "Beşincilik inanılmaz"
Zhou: "Rakiplerimizi geride bırakmak bizim için çok zor"
Zhou: "Rakiplerimizi geride bırakmak bizim için çok zor" Zhou: "Rakiplerimizi geride bırakmak bizim için çok zor"
Zhou: "2022 Silverstone'da geçirdiğim kazayı tekrar izleyemiyorum"
Zhou: "2022 Silverstone'da geçirdiğim kazayı tekrar izleyemiyorum" Zhou: "2022 Silverstone'da geçirdiğim kazayı tekrar izleyemiyorum"
Son Haberler
Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"
Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi" Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"
Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"
Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var" Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"
NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı
NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı
Alonso: "Şu anda beşinci en iyi takımız"
Alonso: "Şu anda beşinci en iyi takımız" Alonso: "Şu anda beşinci en iyi takımız"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar