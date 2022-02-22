Bottas, Alfa Romeo'nun lider pilotu olma konusunda "büyük bir sorumluluk" hissetmiş

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Bottas, Mercedes'le geçirdiği beş yılda 10 galibiyet ve 58 podyum alırken, takım arkadaşı Hamilton, dört kez dünya şampiyonluğunu kazandı.

Bottas, Mercedes'in bu yıl Hamilton'ın takım arkadaşı olarak George Russell'ı takıma getirmesiyle, Çinli takım arkadaşı Guanyu Zhou'nun yanında lider pilot olacağı Alfa Romeo'ya geçti.

32 yaşındaki Finli, kariyerinde ilk defa takımın en tecrübeli sürücüsü olduğunu ve bunun kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Bottas, "Alfa Romeo'nun otomotiv endüstrisinde ve yarışlarda harika bir geçmişi var. Bu nedenle marka için sürmek büyük bir sorumluluk."

"Aslında, kariyerimde ilk defa, takımdaki en tecrübeli sürücü benim. Bence 10. sezonuma başladığım içi artık bunun zamanı gelmişti."

"Bu nedenle takımı yönlendirmek, yardım etmek ve her şeyimi vermek için sorumluluğum olduğunu hissediyorum." dedi.

Alfa Romeo Hinwil'deki muhteşem tesisleriyle ünlü olsa da, takımın boyutu, devasa Mercedes'e kıyasla daha küçük.

Motorsport.com, Bottas'tan iki fabrikayı kıyaslamasını istedi ve Finli sürücü, başlangıçta çalışanların az olmasına şaşırdığını ancak takımın küçük olmasının avantajları olduğunu belirtti.

Bottas, "BMW günlerinden kalan büyük ve güzel tesisleri olduğunu gördüm. Bence fabrikaya oldukça yatırım yaptılar. Bu nedenle güzel bir rüzgar tüneli ve güzel tesisleri var."

"Belki şaşırtıcı olan, fabrikada çok daha az insanın olması olabilir. Daha az meşguldü, bütün departmanlarda daha az insan vardı."

"Kesinlikle biraz daha küçük ama farklı şeylerde reaksiyon alma hızına avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. 10 kişiyle görüşmek zorunda değilsiniz. Sadece bir kişiyle görüşüp ne istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu da güzel." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Davide Cavazza

Alfa Romeo'nun, 2019'da alınan ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılan ertelemelerden dolayı aktif olarak kullanılmaya 2021 yılına başlanılan yeni simülatörü, yetişmeye çalıştığı alanlardan biri.

Bottas, simülatörün gerçek hayata uygun olması için hâlâ biraz ayar gerektirdiğini düşünüyor.

Bottas, "Yapılacak işler var ve yaptığımız simülatör çalışmalarının çoğunda, özellikle ilk günlerde, aracı test etmektense simülatörü geliştirmeye çalışmakla uğraştık."

"Yeni araç ile yaptığımız çalışmalar sadece birer tahmin çünkü henüz aracı kuru zeminde düzgünce süremedik."

"Barselona testinden sonra geri döneceğiz ve korele etmeye çalışacağız. Donanım ve yazılım, iyi bir simülatör için gereken her şey. Ancak yine de ince ayarlar yapılması gerekiyor." dedi.