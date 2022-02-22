Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / 2022 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek? Sonraki / Ferrari, F1-75'le Barselona'da piste çıktı
Formula 1 Haberler

Bottas, Alfa Romeo'nun lider pilotu olma konusunda "büyük bir sorumluluk" hissetmiş

Valtteri Bottas, Mercedes'te yıllarca Lewis Hamilton'ın gölgesinde kaldıktan sonra, Alfa Romeo'nun lider pilotu olmanın sorumluluğunu üstlenmekten keyif aldığını açıkladı.

Bottas, Alfa Romeo'nun lider pilotu olma konusunda "büyük bir sorumluluk" hissetmiş
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Haberi dinle

Bottas, Mercedes'le geçirdiği beş yılda 10 galibiyet ve 58 podyum alırken, takım arkadaşı Hamilton, dört kez dünya şampiyonluğunu kazandı.

Bottas, Mercedes'in bu yıl Hamilton'ın takım arkadaşı olarak George Russell'ı takıma getirmesiyle, Çinli takım arkadaşı Guanyu Zhou'nun yanında lider pilot olacağı Alfa Romeo'ya geçti.

32 yaşındaki Finli, kariyerinde ilk defa takımın en tecrübeli sürücüsü olduğunu ve bunun kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Bottas, "Alfa Romeo'nun otomotiv endüstrisinde ve yarışlarda harika bir geçmişi var. Bu nedenle marka için sürmek büyük bir sorumluluk."

"Aslında, kariyerimde ilk defa, takımdaki en tecrübeli sürücü benim. Bence 10. sezonuma başladığım içi artık bunun zamanı gelmişti."

"Bu nedenle takımı yönlendirmek, yardım etmek ve her şeyimi vermek için sorumluluğum olduğunu hissediyorum." dedi.

Alfa Romeo Hinwil'deki muhteşem tesisleriyle ünlü olsa da, takımın boyutu, devasa Mercedes'e kıyasla daha küçük.

Motorsport.com, Bottas'tan iki fabrikayı kıyaslamasını istedi ve Finli sürücü, başlangıçta çalışanların az olmasına şaşırdığını ancak takımın küçük olmasının avantajları olduğunu belirtti.

Bottas, "BMW günlerinden kalan büyük ve güzel tesisleri olduğunu gördüm. Bence fabrikaya oldukça yatırım yaptılar. Bu nedenle güzel bir rüzgar tüneli ve güzel tesisleri var."

"Belki şaşırtıcı olan, fabrikada çok daha az insanın olması olabilir. Daha az meşguldü, bütün departmanlarda daha az insan vardı."

"Kesinlikle biraz daha küçük ama farklı şeylerde reaksiyon alma hızına avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. 10 kişiyle görüşmek zorunda değilsiniz. Sadece bir kişiyle görüşüp ne istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu da güzel." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Davide Cavazza

Alfa Romeo'nun, 2019'da alınan ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılan ertelemelerden dolayı aktif olarak kullanılmaya 2021 yılına başlanılan yeni simülatörü, yetişmeye çalıştığı alanlardan biri.

Bottas, simülatörün gerçek hayata uygun olması için hâlâ biraz ayar gerektirdiğini düşünüyor.

Bottas, "Yapılacak işler var ve yaptığımız simülatör çalışmalarının çoğunda, özellikle ilk günlerde, aracı test etmektense simülatörü geliştirmeye çalışmakla uğraştık."

"Yeni araç ile yaptığımız çalışmalar sadece birer tahmin çünkü henüz aracı kuru zeminde düzgünce süremedik."

"Barselona testinden sonra geri döneceğiz ve korele etmeye çalışacağız. Donanım ve yazılım, iyi bir simülatör için gereken her şey. Ancak yine de ince ayarlar yapılması gerekiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
2022 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
Önceki haber

2022 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

Sonraki haber

Ferrari, F1-75'le Barselona'da piste çıktı

Ferrari, F1-75'le Barselona'da piste çıktı
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Filip Cleeren
Williams kritik değişiklikler sonrası artık bir "aile şirketi" değil Williams lansmanı
Formula 1

Williams kritik değişiklikler sonrası artık bir "aile şirketi" değil

Tost: İki çaylakla yarışan F1 takımlarının başarılı olma şansı yok"
Formula 1

Tost: İki çaylakla yarışan F1 takımlarının başarılı olma şansı yok"

Tost: "Gasly, 2022'de daha da gelişebilir"
Formula 1

Tost: "Gasly, 2022'de daha da gelişebilir"

Valtteri Bottas Daha fazlası
Valtteri Bottas
Özel: Bottas, Alfa Romeo hakkında merak edilenleri cevapladı
Formula 1

Özel: Bottas, Alfa Romeo hakkında merak edilenleri cevapladı

Alfa Romeo, C42 ile ilk testinde hidrolik sorunu yaşamış! Alfa Romeo Fiorano testi
Formula 1

Alfa Romeo, C42 ile ilk testinde hidrolik sorunu yaşamış!

Özel: Alfa Romeo, C42'yi yağmur altında Fiorano'da piste çıkardı!
Formula 1

Özel: Alfa Romeo, C42'yi yağmur altında Fiorano'da piste çıkardı!

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Zhou: "Çin'deki herkes benden Formula 1'e girmemi bekliyordu"
Formula 1

Zhou: "Çin'deki herkes benden Formula 1'e girmemi bekliyordu"

Alfa Romeo, Rebellion Timepieces ile anlaştı
Formula 1

Alfa Romeo, Rebellion Timepieces ile anlaştı

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı
Formula 1

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı

Son Haberler

Ferrari, F1-75'le Barselona'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1

Ferrari, F1-75'le Barselona'da piste çıktı

Bottas, Alfa Romeo'nun lider pilotu olma konusunda "büyük bir sorumluluk" hissetmiş
Formula 1 Formula 1

Bottas, Alfa Romeo'nun lider pilotu olma konusunda "büyük bir sorumluluk" hissetmiş

2022 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
Formula 1 Formula 1

2022 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

Teknik analiz: Gerçek Haas VF-22'de öne çıkanlar
Formula 1 Formula 1

Teknik analiz: Gerçek Haas VF-22'de öne çıkanlar

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.