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Formula 1 Haberler

Bottas: "Alfa Romeo'nun güçlü formu, hayal edebileceğim en iyi senaryoydu"

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 takımının mevcut formundan övgüyle bahsetti ve takıma katılırken, hayal edebileceği en iyi senaryonun bu olduğunu belirtti.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Bottas: "Alfa Romeo'nun güçlü formu, hayal edebileceğim en iyi senaryoydu"
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Mercedes'teki koltuğunu George Russell'a kaybetmesinin ardından Bottas, Alfa Romeo ve Williams arasından İsviçre merkezli takımı seçti.

Bahreyn'de sıralama turlarının son bölümüne kalıp altıncı olan Bottas, yarışı aynı pozisyonda bitirdi ve sezona harika başladı. Suudi Arabistan'da bu güçlü formu sürdürse de, motor sıcaklığının yükselmesi nedeniyle yarışa veda etti.

Fin pilot ilk yarışa eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'la yan yana başlarken, ikincisinde yedi kez dünya şampiyonunun sekiz sıra önündeydi ve Russell'ın da sadece 0.079 saniye ardında kaldı.

Bottas, şimdiye kadarki form seviyelerinin beklentilerini aşıp aşmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bu, sahip olduğum bilgiler göz önüne alındığında ilk sezonumuz için olabilecek en iyi senaryo."

"Verdiğim karardan dolayı gerçekten mutluyum ve kendimi genel olarak mutlu hissediyorum."

“Aracı geliştirmeye devam edebilirsek, gelecekte sürekli olarak Q3 ve ilk on için savaşabileceğimize şüphem yok, bunu görmek güzel.”

Bottas, takımının Mercedes'i geride bırakıp, Red Bull ve Ferrari'nin ardından en iyi üçüncü takım olmayı hedefleyeceğini söyledi.

"Şimdi hedefin bu olması gerekiyor. Daha zor olacağını düşünsem de aşağı yukarı Bahreyn'dekiyle aynı yerdeyiz"

“Geri kalanın en iyisi olmaya çalışmak iyi bir motivasyon ve bunların iyi hedefler olduğunu düşünüyorum. Umarım beşincilik için savaşabiliriz. Bu bizim için büyük bir adım olur."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Öte yandan takım patronu Fred Vasseur, Bottas için güçlü geçen Suudi Arabistan GP'de yarış dışı kaldıkları için üzgün.

Vasseur, ”Aracın sıcaklığıyla alakalı turdan tura artış gösteren bir problem yaşadık."

“Bir noktada ondan pite gelmesini istedik ve lastikleri değiştirdik. Sonrasında soğutma kanallarını temizledik. Fakat bir tur sonra tekrar aynı şey oldu, bu yüzden motora zarar vermemek için aracı yarıştan çektik."

“Ne olduğunu hâlâ araştırıyoruz. Bu gerçekten üzüntü verici çünkü temposu iyiydi, iyi bir iş çıkarıyordu, soğukkanlı sürüyordu, risk almıyordu ve oldukça rahattı." dedi.

Hayal kırıklığına rağmen Vasseur, 2022'nin Alfa'nın için geçen yıla kıyasla tamamen farklı bir sezon olduğunu söyledi.

"Sıralama turlarında beşinci sıradan 0.1 saniyeden daha az gerideydik. Takım için oldukça cesaret verici çünkü Bahreyn'den sonra farklı bir pistte hızlı olabileceğimizi ve her pistte mücadelede olabileceğimizi gösterdik. Bu da bizim için iyi bir şey. Fakat durum böyle olmasına rağmen büyük puanlar alamamak üzüntü verici."

"Sanırım biraz hayal kırıklığına uğradık çünkü yarıştan sıfır puanla ayrılıyoruz. Fakat bir yıl önce en gerideydik, Q1'de savaşıyorduk. Şimdi tamamen farklı bir noktadayız."

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