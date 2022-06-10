Bottas, Alfa Romeo'nun getireceği güncellemeler ile güçlü bir cumartesi bekliyor

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Hinwil merkezli takım son güncellemelerinde sınırlı kaynağa sahip. Bu yüzden de cuma günkü antrenmanlarda yeni parçaları kullanmamayı tercih etti çünkü hasar alma riski vardı.

Bottas, güncelleme getirilen aracın cumartesi günü daha hızlı olmasını beklediğini ve 2. antrenmandaki en iyi turunda kilitlenme yaşadığı için zaman kaybettiğini söyledi.

Bottas, şunları söyledi: "Bunun nerede olduğumuzu gerçekten yansıttığını düşünmüyorum."

"Araçta henüz en iyi parçalara sahip değiliz. Son turumda 0.4 saniye daha hızlıydım ama kilitlenme yaşadım ve tüm zamanı kaybettim."

"Yani bununla bile oldukça yakın olabiliyordum. Ayrıca yarın için iyileştirmeler yapacağız. Yani son derece yakın olacak. Bugün çok fazla ayar değişikliği yaptık ve sona doğru çok daha iyiye gidiyordu."

Yeni parçalar hakkında ise şunları ekledi: "Anladığım kadarıyla buradalar ancak çok fazla değiller. Cadde pistlerinde de her zaman risk var. Bunun bizim adım atmamızı sağlayacağını umuyorum. Fakat bundan daha fazlasını da bulmamız lazım."

"Yapabileceğimize eminim ve ayarları hâlâ iyileştirebileceğimizi biliyorum. Bu çok hassas bir pist ama doğru ayarı yaptığınızda çok fazla tur zamanı bulabiliyorsunuz."

Takım, Monako'ya büyük beklentilerle gelmiş ve iyi bir performans gösterememişti. Bottas, derslerini aldıklarını söyledi.

Bottas, "Monako, bir cadde pisti olarak aracımız için zorluydu."

"Fakat bence ayar açısından çok şey öğrendik. Yani eğer yarın her şeyi doğru yapabilirsek Q3 için mücadele edebileceğimiz konusunda iyimserim."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yarış temposunda da sorun olmayacaktır. Bu yüzden hafta sonu için hâlâ iyimserim." dedi.

İkinci antrenmanda Bottas'ın 0.149 saniye gerisinde 16. olan Zhou da yeni parçaların fark yaratacağı konusunda hemfikir.

Zhou, Motorsport.com'a, "Son yarışlarda iyi sonuçlar alamadık."

"Fakat tempo açısından takım arkadaşıma yaklaştım ve farkı kapattık. Yani bugün iki seansta da yakın olduğumuzu görmek güzel."

"Bugün takım olarak asıl hedefimiz biraz daha hız bulmak. Yarın için araçta olacak birkaç şey ile düzgün bir ilerleme kaydedebileceğimiz konusunda rahatım." dedi.

Zhou da Bottas gibi Monako'daki hüsranlarından ders çıkardıklarını söyledi.

"Zorluydu ama ne olduğunu sonrasında çözdük. Elbette artık çok geçti."

"Bu hafta sonu da düşük hızlı virajlar var. Elbette farklı bir düzen ve farklı bir yüzey ama bugün araçta oldukça rahattım."

"Nerede ilerleme kaydetmemiz konusunda net bir fikrimiz var ve bu bize daha fazla hız sağlayacak. Eğer yarın için uygun olursa yeniden orta gruptakilerle mücadele edebileceğiz."