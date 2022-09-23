Bottas: "Alfa Romeo'nun en büyük problemi üretim hızı"

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Alfa Romeo, bu yıl şimdiye kadar 52 puan topladı ve bitime altı yarış kala şampiyonada altıncı sırada yer alıyor.

Geçen yılla kıyaslandığında takım, ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardı ancak topladıkları puanların çoğu, sezonun ilk yarışlarındaydı.

Takım son yarışlarda puan barajı içerisine girmekte zorlandı ve yaşanan dayanıklılık sorunları, hafta sonlarının çoğunu olumsuz etkiledi.

Personel sayısı bakımından F1'in en küçük takımlarından biri olan Alfa Romeo için bu durum 2022 sezonunu olumsuz etkilemişe benziyor.

Yine de ekonomik anlamda durumu her geçen gün daha iyiye giden Alfa Romeo, gelecek yıl için personel alımı yapacak ve Bottas'a göre böyle bir durum, takımın daha fazla güncelleme getirmesine, dolayısıyla da performansını artırmasına yardım edecek.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, "Karşılaştığımız sorunlardan biri, parçaların üretim hızıydı ve takım bu konuyu oldukça ciddiye alıyor."

"Daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğumuzun farkındayız çünkü kendimizi rüzgar tüneline getirilen ancak personel eksikliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen projelerle karşı karşıya bulduk."

"Gelecek yıl daha fazla personelimiz olacak ve bu kesinlikle takımın büyümesi için önemli bir adım olacak."

"İyi bir yapıya sahibiz fakat daha fazla insana ihtiyacımız var. Şu anda 500 kişiyiz. Fakat örnek vermek gerekirse Williams'ta 750 kişi var. Yani nerede eksik kaldığımızı biliyoruz, takım personel arayışında ve gelecek yıl için bütçe sorunu yok." dedi.

Bottas ayrıca, kurallar gelecek yıl da aynı kaldığı için mevcut aracın gelişiminin durmayacağını söylüyor.

"Bizimki uzun vadeli bir proje, gelecek sezona odaklanmış durumdayız fakat Japonya Grand Prix'sine yetişmesi gereken bazı güncellemelerimiz var."

"Bu yıldan çok şey öğrendik ve bunlar arasında, iyi başlamamıza rağmen her geçen yarış geriye düşmemize neden olan sorunlar da var."