Bottas: "Alfa Romeo'nun çözemeyeceği hiçbir sorun yok"

Alfa Romeo, üç günlük sezon öncesi testinde 175 tur atabildi ve en çok sorun yaşayan iki takımdan birisi oldu.

Takım, dayanıklılık sorunlarının yanı sıra düzlüklerde dalgalanma problemiyle boğuştu ve bu da testin verimli geçmesini engelledi.

Pazar günü yeni renk düzeninin örtüsünü kaldıran Alfa Romeo'nun lansmanında konuşan Bottas, ilk hislerinin hâlâ pozitif olduğunu ve takımın çözmeyeceği hiçbir şey görmediğini söyledi.

Bottas, ”Elbette hâlâ heyecanlı hissediyorum."

"Güzel olan kesinlikle potansiyel olduğunu hissediyor olmam. Araçla, güçlü olduğumuz bazı virajlar var, yani aracın güç noktaları var. Öbür yandan elbette denge üzerinde çalışmamız, bazı zayıflıklarını geliştirmemiz gerekiyor. Buna rağmen düzeltemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Henüz aracı yeni keşfettiğimiz çok erken bir noktadayız."

"Kendi açımdan bakarsam, sadece iki farklı lastik hamuruyla oldukça az sayıda sürüş yaptım ve denediğim ayar değişikliği çok azdı. Bu açıdan keşfedilecek çok şey var. Bahreyn testinde bunu yapabilmeyi ve araçla ilgili daha iyi bir anlayış yakalamayı istiyorum. Yapılması gereken işler var, bunu inkar etmiyorum fakat aynı zamanda paketteki potansiyeli de hissediyorum ve takımla bu konuda daha fazla şey keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu benim yarıştığım üçüncü takım olacak. Kariyerime Williams'ta başladım ve onlarla dört yıl geçirdim. Beş yıl boyunca da Mercedes'le birlikteydim. Her iki takımla da, özellikle de son beş yılda iyi sonuçlar aldık."

"Yani nasıl kazanacağını, takım ve araç açısından ne yapması gerektiğini bilen bir takımdan geliyorum. Eğer takım ruhunu yükseltebilirsek, her alanda performansı artırabilirsin."

"Tabii edindiğim teknik bilgiler ve sürüş anlamında öğrendiğim şeyler de var. Tüm bunları en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım." dedi.