Bottas: "Alfa Romeo'nun 2023 için daha fazla kişiyi işe alması, en büyük zayıflığımızı çözebilir"

Alfa Romeo, 2022 F1 sezonunun başlangıcında mükemmel durumdaydı. Takım düzenli olarak puan alıyordu ve orta gruptaki takımlara üstünlük kuruyordu. Ancak, son zamanlardaki tutarsız sonuçlar ve dayanıklılık sorunları, puan barajına girmelerini engelledi.

Valtteri Bottas şu anda Alfa Romeo ile ilk yılını geçiriyor ve Fin pilota göre, İsviçreli ekibin yerini koruyamamasının temel sebebi kaynak eksikliğiydi. Bu sorun da şu anda Alfa Romeo tarafından ele alınıyor.

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda Bottas, işlerin daha iyiye gideceğinden emin olduğunu söyledi.

Fin pilot, "Bu uzun vadeli bir proje."

"Japonya Grand Prix'sinde bazı güncellemelere sahip olsak da şimdiden gelecek sezona odaklanıyoruz."

"Bu yıl neden her geçen yarış geriye düştüğümüzü anladık. Bunun nedenini artık biliyor olmak güzel."

"Sorunlardan biri üretim hızımızdı Takım bu yönü çok ciddiye aldı. Daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz fakat personel eksikliği nedeniyle rüzgar tünelindeki projeleri durdurmak zorunda kaldık."

"Önümüzdeki yıl daha fazla personelimiz olacak. Bu, ekibin büyümesi için önemli ve ciddi bir adım."

"Aslında takımın yapısı iyi, ancak daha fazla insana ihtiyaç var. Şu anda 500 kişiye sahibiz ama örneğin örneğin Williams'ta 750 kişi var. Nerede eksik kaldığımızı biliyoruz. Takım personel arıyor."

"Bütçe gelecek yıl sorun olmayacak." dedi.

Bottas bu yıl gerilerde mücadele etse de Alfa Romeo'nun çalışma yönteminden keyif alıyor.

"Bu ortamda daha az baskı var. Bu bir şirketten ziyade bir yarış takımı. Herkesin motivasyonu aynı."

"Bahreyn'de hemen puan almak güzeldi. Takım o yarışın ardından ilk onda bitirmek için birkaç şansının olacağını biliyordu."

"Bu destek hâlâ var ve takım puan alamayınca hayal kırıklığı yaşıyor. Zaten doğru tutum da budur."

"Elbette hedeflerim geçen yıldan farklı ama yaklaşımım aynı. 2021'de hedef kazanmaktı, bugün ise ilk onda bitirmek."