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Bottas, Alfa Romeo'daki yükümlülükleri nedeniyle Şampiyonlar Yarışı'ndan çekilmiş

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, İsviçreli ekiple olan son dakika yükümlülükleri nedeniyle Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildiğini belirtti.

Bottas, Alfa Romeo'daki yükümlülükleri nedeniyle Şampiyonlar Yarışı'ndan çekilmiş
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Bu yıl Şampiyonlar Yarışına İsveç'in ev sahipliği yapacağı açıklanmış ve buz üstünde oldukça güzel bir parkur hazırlanmıştı.

Bu etkinlikte Valtteri Bottas'ın da yer alacağı duyurulmuştu. Fin pilot, çifte F1 şampiyonu Mika Hakkinen ile beraber Finlandiya'yı temsil edecekti. 

Fakat son anda Bottas'ın Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildiği duyuruldu. Bunun sebebi, Bottas'ın bir dizi yükümlülüğe sahip olmasıydı.

Bottas yaptığı son açıklama ile etkinlikte yer alamayacağı için üzgün olduğunu belirtirken, 2023 etkinliğine katılma sözü verdi.

Bottas, "Şampiyonlar Yarışı'ndaki ilk mücadelemi gerçekten sabırsızlıkla bekliyordum."

"Fakat ne yazık ki gelecek sezona hazırlanırken yeni Alfa Romeo takımıma karşı olan yükümlülüklerimi son dakikada öğrendim."

"Bu nedenle, böyle bir plan olmasına rağmen bu hafta sonu RoC'ta yer alamayacağım."

"Bu bağlamda özür diliyorum fakat gelecek yıl Şampiyonlar Yarışı'na katılacağımı zaten onayladım. Hepinize ilginç yarışmalar diliyorum, kendinize iyi bakın ve daha çok eğlenmeye çalışın!” dedi.

Bottas'ın yerini geçen yıl W Series'de şampiyona üçüncüsü olan Emma Kimiläinen aldı.

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