Bottas, Alfa Romeo'daki yükümlülükleri nedeniyle Şampiyonlar Yarışı'ndan çekilmiş

Bottas, "Şampiyonlar Yarışı'ndaki ilk mücadelemi gerçekten sabırsızlıkla bekliyordum."

"Fakat ne yazık ki gelecek sezona hazırlanırken yeni Alfa Romeo takımıma karşı olan yükümlülüklerimi son dakikada öğrendim."

"Bu nedenle, böyle bir plan olmasına rağmen bu hafta sonu RoC'ta yer alamayacağım."

"Bu bağlamda özür diliyorum fakat gelecek yıl Şampiyonlar Yarışı'na katılacağımı zaten onayladım. Hepinize ilginç yarışmalar diliyorum, kendinize iyi bakın ve daha çok eğlenmeye çalışın!” dedi.

Bottas'ın yerini geçen yıl W Series'de şampiyona üçüncüsü olan Emma Kimiläinen aldı.