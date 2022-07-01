Bottas: "Alfa Romeo'da doğru ayarları bulmak, Mercedes'e göre daha kolay"

Haberi dinle

Bottas, Mercedes'te muhtemelen en hızlı ayar olduğu düşünülen ve genellikle takım arkadaşı Lewis Hamilton tarafından tercih edilen ayarların, sürüşünü her zaman olumlu etkilemediğini çünkü tarzına pek uymadığını belirtti.

Fin pilot, Alfa Romeo'nun kendisinde daha sonra geliştirebileceği iyi bir temel ayar sağladığını da ekledi.

Bottas, "Geçmişte, teoride en hızlı olacak ayarların en güzel, sürüşü en kolay veya sürüş tarzıma en uygun ayarlar olmadığını hissettim."

"Şimdi en azından -mevcut ayarlar- benim istediğimle daha fazla örtüşüyormuş gibi hissediyorum. Zaten teorik olarak en iyisi olduğuna inandığımız başlangıç ayarları, oldukça iyi oluyor."

"Sonrasında ayarları biraz daha geliştirdikçe durum daha da iyi hale geliyor." dedi.

Bu yıl Alfa Romeo'da daha iyi sürdüğünü düşünülüp düşünmediği sorulduğunda Bottas, "Bunu ölçmek oldukça zor çünkü açıkçası bu yıl her şey yeni."

"Ancak araçta nasıl hissettiğime bakarsak, gerçekten rahat hissediyorum. Diğer tarafta Monako ve özellikle Bakü'nün de zor olduğunu söyleyebilirim."

"Henüz bir sürücü olarak zirveye ulaştığımı düşünmüyorum, henüz o noktaya gelmedim. Yani hâlâ bir şeyler öğreniyorum. Hâlâ bir şeyler öğrenmek istiyorum, bu sporun güzelliği de burada."

"Sanırım bu durum aynı zamanda takımdaki atmosfere, çevreye ve diğer faktörlere bağlı. Yani evet, bulunduğum yer benim için işe yarıyor. Bu aracı gerçekten seviyorum ve gerçekten istediğim gibi ayarlayabiliyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bottas daha önce yüksek hızlarda dengenin, aracın zayıf noktası olduğunu belirtmişti fakat artık bunun çözüldüğünü dile getirdi.

Ayrıca, aracın bu hafta sonu ne kadar iyi performans göstereceğini tahmin etmekte zorlandığını ekledi.

"Günümüzde neler olacağını tahmin etmek zor. Açık konuşmak gerekirse orta gruptaki her takımın en azından iyi ve kötü hafta sonları var. Bizim için de durum aynı."

"Ancak cadde pistlerinin ardından normal bir pistte ve biraz daha yüksek hızlı bir yerde olmak güzel. Bu aracın bunun gibi bir pistte nasıl performans göstereceğini görmek gerçekten güzel olacak."