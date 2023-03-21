Bottas: "Alfa Romeo'da daha rahat hissediyorum"
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, İsviçreli ekipte kendisini daha rahat hissettiğini söyledi.
Valtteri Bottas, geçen yıl Alfa Romeo'ya katılmıştı ve bu yıl takımla ikinci yılını geçiriyor.
Mercedes'teki dönemi ile kıyaslandığında aldığı sonuçlar belirgin bir şekilde kötüleşmiş olsa da, artık takım içerisinde daha rahat hissediyor.
Bunda temel olarak daha geride mücadele etmesinin ve takımın kendisine karşı olan bakış açısının da etkisi var.
Bottas, bu konuda Speedcafe'e şöyle konuştu: "Alfa Romeo'da farklı bir atmosfer var."
"Bu kısmen, şampiyonluk için mücadele ederken üzerinizdeki baskının büyük olmasından kaynaklanıyor."
"Takımımız o kadar büyük değil ve uzun vadeli geleceğim garanti olduğu için burada daha rahatım."
"Ayrıca iki şirketin politikalarında da gözle görülür farklılıklar var. Mercedes'te bazı şeyler sınırlıydı."
"Yaşlandım ve artık Formula 1'de edindiğim tüm bilgileri kullanabiliyorum."
"Zamanla her şeyi, özellikle de kendimle ilgili şeyleri çok ciddiye almamayı öğreniyorum."
"Artık her şeyden daha memnunum."
Sürücülere göre 2023 araçlarıyla geçiş yapmak zorlaştı
Telsiz mesajları, Leclerc'in Cidde'deki hayal kırıklığını gösteriyor
Son Haberler
Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"
Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak" Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"
Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"
Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek" Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"
Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"
Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak" Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"
Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"
Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı" Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.