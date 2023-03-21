Bottas: "Alfa Romeo'da daha rahat hissediyorum"

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Valtteri Bottas, geçen yıl Alfa Romeo'ya katılmıştı ve bu yıl takımla ikinci yılını geçiriyor.

Mercedes'teki dönemi ile kıyaslandığında aldığı sonuçlar belirgin bir şekilde kötüleşmiş olsa da, artık takım içerisinde daha rahat hissediyor.

Bunda temel olarak daha geride mücadele etmesinin ve takımın kendisine karşı olan bakış açısının da etkisi var.

Bottas, bu konuda Speedcafe'e şöyle konuştu: "Alfa Romeo'da farklı bir atmosfer var."

"Bu kısmen, şampiyonluk için mücadele ederken üzerinizdeki baskının büyük olmasından kaynaklanıyor."

"Takımımız o kadar büyük değil ve uzun vadeli geleceğim garanti olduğu için burada daha rahatım."

"Ayrıca iki şirketin politikalarında da gözle görülür farklılıklar var. Mercedes'te bazı şeyler sınırlıydı."

"Yaşlandım ve artık Formula 1'de edindiğim tüm bilgileri kullanabiliyorum."

"Zamanla her şeyi, özellikle de kendimle ilgili şeyleri çok ciddiye almamayı öğreniyorum."

"Artık her şeyden daha memnunum."