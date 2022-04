Bottas: "Alfa Romeo'da bir pilottan fazlasıyım"

Bottas, “Gerçekten takımın önemli bir parçası gibi hissediyorum. Yapılan her şeyi etkileyebiliyor olmam çok güzel. Bir şey istediğimde hemen yapılıyor ve herkes beni dikkatle dinliyor. İnsanları da motive edebiliyorum."

"Artık takım içerisinde harika bir ruh var, herkes çalışıyor, kimse çalışmaktan kaçınmıyor. Tam olarak yapmaya çalıştığım şey buydu. Fakat tabii ki ilk yarışta bu puanları almanın insanları ne kadar motive ettiğini görebilirsiniz. Bu da size yardım ediyor."

"Şu anda takım ve kendi rolümle ilgili çalışmaların gidişatından memnunum."

"Artık sadece aracı sürüyormuş gibi hissetmiyorum. Bundan daha fazlası olduğumu hissediyorum."

"Sadece bir pilot değilim, takımın önemli bir parçasıyım."

"Geçmişte daha önemli bir rol oynamak benim için her zaman kolay değildi çünkü Lewis'in Mercedes'te baskın olduğunu söyleyebiliriz. Alfa Romeo'da bana verilen rolün aynısını orada üstlenemeyeceğim çok açıktı."

"Burada her şeyi, her bir detayı etkileyebiliyorum. Her şey doğal şekilde gerçekleşiyor çünkü takım arkadaşım Formula 1'e yeni gelen biri ve hem bilgilerime hem de geri bildirimlerime çok güveniyor ve buna odaklanıyor."

"Gerçekten güçlü takım arkadaşları olmamızı istiyorum, bu yüzden ona yardım ediyorum çünkü ikimizin de puan kazanmasını istiyorum." dedi.

Bottas, takımın performansından ise memnun.

"Tabii ki takımın önceki sezonlara göre ilerleme kaydetmesini umuyordum fakat gerçekten önemli bir adım attık. Örneğin Mercedes ile savaşabilmem beklentilerimin ötesinde olan bir şey!"

"Dayanıklılık problemlerini çözer çözmez umarım her yarışta puan için mücadele edebiliriz. Şahsen bunu engelleyebilecek hiçbir sebep göremiyorum."