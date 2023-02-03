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Formula 1 Röportaj

Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor"

Valtteri Bottas, simülatör verilerine dayanarak yeni Alfa Romeo aracının tüm pistlerde rekabetçi olacak seviyede olduğunu öne sürdü.

Roberto Chinchero
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor"
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2022 Dünya Şampiyonası bittikten sonra Valtteri Bottas ve kız arkadaşı Tiffany Cromwell, uzun bir tatil için Avustralya'ya gitti. Bottas, daha önce hiç yapmadığı gibi, bir aydan uzun bir süre boyunca kelimenin tam anlamıyla fişini çekti.

Bottas, "Avustralya ve Yeni Zelanda'ya gitmek harika çünkü orada kimse size ulaşamıyor. Avrupa ile aramızdaki zaman farkından gerçekten keyif aldığımı söylemeliyim."

"Güzel ve dinlendirici bir dönem geçirdim ve aynı zamanda iyi antrenman seansları da yaptım. En büyük fark son şampiyonanın bittiği tarihti."

"Aralık ayının ilk haftasında daha önce hiç başıma gelmemiş şekilde tüm taahhütlerim bitti." dedi.

Ocak ayının sonlarında bronzlaşmış ve bıyıkları giderek belirginleşmiş şekilde Avrupa'ya döndü ve artık gerçek bir takım lideri gibi görünüyor.

Valtteri Bottas con la fidanzata Tiffany Cromwell

Valtteri Bottas con la fidanzata Tiffany Cromwell

Photo by: Erik Junius

Bottas, sezon hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: "Sezon öncesi dönemleri her zaman ilginçtir ve ilk test öncesi büyük bir heyecan vardır."

"Ara verdiğim süre boyunca kendimi her zaman ilerleme durumu ve gelişim konusunda bilgi içerisinde tuttum, bu tür şeylere dahil olmayı seviyorum."

"Açıkçası yeni aracı simülatörde denedim, fakat ilk izlenimlerimi aktarmayı, pist testlerinden sonraya ertelemeyi tercih ediyorum. Sonuçta önemli olan gerçek dünyada nasıl davrandığı."

"Sanırım hepimiz yeni sezon için büyük umutlar besliyoruz ancak bugün kimse rakip takımların seviyesini tam olarak bilmiyor."

Çeşitli pistlere uyum probleminin çözülüp çözülmediği sorusuna Bottas, "Simülatörden çıkanlara bakılırsa öyle görünüyor."

"Bir bakıma 2022 aracına kıyasla bu biraz daha 'çok yönlü' bir araç gibi görünüyor. Geçen yıl yaşadığımız en büyük sorunlardan birinin en yüksek hız olduğunu ve bu konuda bile daha iyi göründüğünü eklemek istiyorum."

"Ancak biraz temkinli olmakta fayda var." cevabını verdi.

Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE art car

Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE art car

Photo by: Alfa Romeo

Takımın ana problemlerinden birisi de dayanıklılıktı.

Bottas, "Güç ünitesi tarafından gelen haberler olumlu. Fakat bu tarafta bile piste çıkana kadar  beklemeyi tercih ederim."

"Ancak kendime güveniyorum. Şimdi diğer tarafta da (Ferrari) çok iyi tanıdığımız bir kişi (Vasseur) var..." dedi.

Üç günlük testin, aracı tanımak için yeterli olup olmadığı sorusuna Vasseur, "Sadece bir araçla test yaptığınızı düşünürsek, çok fazla zaman olmayacak. Yani her sürücünün 1.5 günlük test süresi olacak."

"Bence herkes daha fazla araç kullanmak ister ama yönetmelikler açık ve buna uyum sağlamak zorundayız."

"Bu senaryoda simülatördeki çalışmalar daha önemli hale geliyor fakat ilk turlardan itibaren dayanıklılık anlamında iyi bir seviyede olmak daha da önemli olacak. Umarım geçen sezondan daha iyi bir test dönemi geçirebiliriz." dedi.

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