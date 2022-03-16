Bottas: "Alfa Romeo projesi kısa vadeli değil"

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Valtteri Bottas, bu yıl kariyerinde yeni bir döneme başlıyor ve bu, sadece Fin pilotun Mercedes'ten daha zayıf bir takıma geçmesinden kaynaklı değil.

Alfa Romeo ile üç yıllık kontrat yapan Bottas, belki de kariyerinde ilk kez lider pilot rolü üstlenecek ve bu da uzun süredir istediği bir şey.

Takımla geçirdiği birkaç ayın ardından STT'ye konuşan Bottas, şöyle dedi: "En önemlisi, şu anda yaptığım tüm çalışmaların önümüzdeki yıllarda hem bana hem de takıma fayda getireceğini biliyorum."

"Bu beni gerçekten motive ediyor. Sonuçların bir veya iki yıl sonraya kadar ortaya çıkmayacağını bilsem de, gelecek yıl takım kalıp kalmayacağımı bilmediğiniz bir durumda olmaktan daha iyi bir şey."

"Bu, aynı zamanda gelecek sezon için gizliden gizleye bir yer aramak zorunda kalmanın getirdiği ekstra baskı olmadan tamamen işime konsantre olabileceğim anlamına da geliyor."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Mercedes'teyken Lewis oldukça baskındı ve orada istediğim kadar büyük bir rol oynamakta her zaman zorlandım. Fakat aynı zamanda Lewis'in tüm süper yeteneklerine rağmen zirvede kalmak için elinden gelenin en iyisini yapma konusunda muazzam bir iş çıkardığını gördüm. Ayrıca etkileşim kurma ve doğru insanlara, başta yarış stratejisi olmak üzere doğru sorular sormada çok iyiydi."

"Alfa Romeo'da ise şahsen daha doğrudan konuşabiliyorum, yapıcı geri bildirimlerde bulunabiliyorum. İlk testler bizim için mükemmel geçmedi. Fakat sonrasında bazı güzel konuşmalar yaptık ve herkes neler yapabileceğimizi göstermek adına epey motive oldu. İkinci testte bunun etkilerini gördük."

"Yeni rolümün bana doğal geldiğini hissediyorum. Formula 1'de çok fazla deneyimim olduğu için herkes beni bir lider olarak görüyor."

Takım patronu Frederic Vasseur, Bottas ile geçen yılın sonunda takımdan ayrılan Kimi Raikkonen'in benzer mentalitede olmadıklarını söylüyor.

"Çok ortak noktaları yok çünkü takıma farklı zihniyette geldiler. Valtteri'nin Alfa Romeo'ya herkesin yanıldığını kanıtlamak için geldiğini söyleyemem fakat takım lideri rolünü üstleneceği bir proje arıyordu."

"Bu yıl kazanamayacağını ya da pole pozisyonu alamayacağını biliyor. Fakat şimdi takımı tüm alanlarda geliştirmek gibi yeni bir motivasyona ve yeni bir mücadeleye sahip."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Motorsport Images