Bottas: "Alfa Romeo mevcut durumu gözden geçirmeli"

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Sezona oldukça güçlü başlayan ve Bahreyn'de Valtteri Bottas ile sekizinci olan Alfa Romeo'nun son iki yarıştır biraz geri çekildiği söylenebilir.

Son olarak Avustralya'da Guanyu Zhou ile dokuzuncu olarak iki puan alan takım için en büyük hayal kırıklığı, damalı bayrağı gören 12 pilotun sonuncusu konumundaki Bottas idi.

İstedikleri kadar hızlı olmadıklarını söyleyen Bottas, Azerbaycan GP'si öncesi üç haftalık aranın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

GPFans'e konuşan Bottas, "Zor bir hafta sonu geride kaldı. Kesinlikle olmamız gerektiğini düşündüğümüz hızda değildik."

"İçinde bulunduğumuz durumu gözden geçirmeliyiz. Aslında bir sonraki yarıştan önce biraz zaman olduğu için memnunum, böylece bir şeyler bulabiliriz."

"Aracı nasıl geliştirebileceğimize dair bazı fikirlerimiz var, her şeyi tam olarak anladığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Bottas'ın C43 ile ilgili endişeleri Fin basınına da yansıdı, nitekim Viaplay kanalındaki yorumculara göre sadece 12 araç damalı bayrak görürken yarışı puan dışında bitirmek "kabul edilemez".

Fin yorumcu Ossi Oikarinen, "Valtteri'nin de söylediği gibi, bu noktada endişelenmeniz gerekiyor."

"Yarıştan çok önce aracın ayarlarını değiştirirseniz, ancak yeni ayarlar da çalışmazsa, o zaman temel bir problem var demektir."

"Takımla birlikte oturup ne yapılması gerektiğini düşünmek gerekir. Böyle bir yarış Valtteri ya da takım için kabul edilemez. Sıfırlama düğmesine basmanız gerekiyor." dedi.