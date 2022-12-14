Bottas: "Alfa Romeo ile ilk yılımız biraz istikrarsızdı"

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Fin pilot, Mercedes'te geçirdiği beş yılın ardından bu yıl Alfa Romeo-Sauber'e katıldı ve takımın lider sürücüsü oldu.

Mercedes'te galibiyetler için yarışan Bottas, Alfa Romeo ile kendisini orta grupta ve tamamen farklı bir mücadelenin içerisinde bulundu.

Yine de 2022 sezonunun ilk dokuz yarışında yedi kez puan alarak harika bir başlangıç ortaya koydu. Fakat sonrasında işler hem kendisi hem de Alfa için oldukça kötüye gitti.

Bottas'ın geriye kalan süreçte puan alabildiği diğer yarışlar Mexico City ve Sao Paulo'ydu. Bunlar, Aston Martin ile savaşta altıncılığı korumalarına yardım etti.

Bottas, Alfa Romeo Sauber ile geçirdiği sezonu değerlendirirken yılın biraz tutarsız geçtiğini kabul etti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Fotoğraf: Erik Junius

Bottas, "Genel anlamda tutarsız bir yıl oldu."

"Gerçekten güçlü başladık, sonra birkaç dayanıklılık sorunu yaşadık. Ayrıca şans da bizden yana değildi."

"Bazı takımlar bize kıyasla daha iyi gelişerek bizi geride bıraktılar."

"Ancak son zamanlarda biraz ivme yakaladığımızı düşünüyorum."

"Yine de bunun, önümüzdeki yıllara odaklandığımız uzun vadeli bir proje olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki yıllarda iyi bir ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyoruz."

"Takımın son birkaç yılda geldiği nokta genel olarak çok pozitif." dedi.

Alfa Romeo, yeni sezonda yeni bir takım patronuna sahip olacak ve CEO rolünü ise Andreas Seidl yapacak. Pilot tarafında ise değişiklik bulunmuyor.