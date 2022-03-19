Bottas: "Alfa Romeo ile ilk yarışıma Hamilton'la yan yana başlamak epey havalı"

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Bottas, cumartesi akşamı gerçekleştirilen sıralama turlarının yıldızlarından birisiydi ve seansı altıncı sırada tamamlayarak, Mercedes, Red Bull ve Ferrari sürücülerinden sonra en iyi isim oldu.

George Russell'ı ardında bırakan Bottas'ı sadece Ferrari ve Red Bull pilotlarına ek olarak, 2017-21 arası birlikte yarıştığı Lewis Hamilton geçti.

Bottas, Hamilton'ın yanında start almasıyla alakalı soruya şöyle yanıt verdi: "Yan yana başlıyoruz ve bu, oldukça havalı!"

"Onu az önce gördüm ve ikimiz de gülümsüyorduk. Bence eğlenceli olacak."

"Geçen yılın sonunda birisi bana Bahreyn'de Lewis ile yan yana start alacağımızı söyleseydi, bunu hemen kabul ederdim. Bu, yolculuğumuzun başlangıç ​​noktası olacak."

Bottas ayrıca yarışta da güçlü olmayı bekliyor.

"Bugüne hazırlanırken ilk 10'un mümkün olduğunu gördük ama altıncı olduğumuzu görmek, bana hâlâ biraz sürpriz gibi geliyor, bence takımdaki herkesi için öyle."

"Bu sonuç takım için çok değerli çünkü birkaç zorlu yıl geçirdiler ve artık bazı pozitif şeyler var. Bu, neyi başarabileceğimiz konusunda çok önemli."

"Bunu yarışa taşıyabiliriz. Antrenmanlarda uzun sürüşler de kısa sürüşler de kötü değildi. Aracın dengesi gayet iyiydi. Red Bull veya Ferrari dışında herhangi bir takımla savaşamamamız için hiçbir sebep görmüyoruz. O iki takım biraz kendi liglerindeler. Fakat geriye kalanlarla kesinlikle savaşabiliriz."

"Bunun heyecan verici olduğunu söyleyebilirim."

Bottas, geçen yıl yarıştığı aracın yani ikinci Mercedes'in önünde olmasıyla ilgili, "Bunu beklemiyordum, en azından ilk sıralama turlarında beklemiyordum. Bunun oldukça havalı olduğunu söyleyebilirim." derken, Toto Wolff'la konuşup konuşmadığı sorulduğunda, "Henüz değil çünkü telefonum yanımda değil. Gidip onu göreceğim!" diyerek şaka yaptı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, in the Press Conference Photo by: Motorsport Images

Sonuç, Alfa Romeo'nun dokuzuncu olduğu ve epey geride kaldığı 2021 yılının ardından takım için büyük bir destek oldu.

Takımla çok yıllık anlaşması bulunan Bottas, Bahreyn'deki sıralama performansının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Bottas, "Aslında nerede olduğumuzu öğrendiğimiz ilk seans bu oldu."

"Ve evet... Beni mutlu ediyor. Bana çok umut veriyor. Bunun yerine bugün 18. bitirmiş olsaydık, tırmanmamız gereken daha büyük bir dağ olurdu."

"Ortada hâlâ tırmanılması gereken bir dağ var ama bir Everest Dağı değil." dedi.

Bottas böylelikle 101 yarışlık Q3 serisini 102 yarışa çıkarmış oldu.

Bunu motivasyon kaynağı olarak kullandıklarını söyleyen Bottas, "Bu sabah takıma bugün 102. Q3'ün vaktinin geldiğini söyledim ve herkes buna hazırdı. Yani evet, güzeldi." açıklamasını yaptı.