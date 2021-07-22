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Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1 pilot pazarı hareketlenmeye başlıyor ve Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre gelecek yıl koltuğunu George Russell'a bırakmaya hazırlanan Valtteri Bottas, Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen'in yerini alabilir.

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın kontratı en az iki yıl daha uzatıldı ve İngiliz pilot 2023 sonuna kadar Mercedes adına yarışmaya devam edecek.

Diğer tarafta takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın artık takımdan ayrılması bekleniyor ve yerini artık resmi açıklama beklenen George Russell alacak. Fin pilotun geleceği ise sürücü pazarında önemli bir yere sahip olacak.

Bottas, geçen yıl yapılan anlaşmalardan ötürü bu yıl çok fazla seçeneğe sahip olmasa da Formula 1'de kalmak istiyor.

Bottas'ın adı gelecek yıl için, 2013'te ilk Formula 1 yarışına çıktığı 2016'nın Aralık ayına kadar birlikte çalıştığı Williams'la anılıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta sonu Silverstone padokunda, Bottas'ın tercihinin İngiliz takım değil, Alfa Romeo olduğu yönünde bir söylenti çıktı.

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Alfa Romeo sezon sonunda Kimi Raikkonen'le yollarını ayıracak ve Antonio Giovinazzi'nin ise devam etmesi bekleniyor.

Frederic Vasseur ve takımın sahibi Rausing, pazarda birkaç alternatif bulunduğu için acele etmiyorlar ve bu konu yaz tatilinde masaya yatırılacak.

Bottas listenin en tepesinde yer alıyor ve Silverstone'daki söylentilere göre Fin pilotun menajeriyle Vasseur arasında, olası bir anlaşma ihtimalini araştırmak için yapılan ilk temasta olumlu yanıt alındı.

Sauber son dönemde Alfa Romeo ile yeni bir anlaşma yaparak geleceğini garanti altına almış oldu. Ayrıca Bottas daha önce Formula 3'te ve GP3'te yarışırken, takım patronu Vasseur ile beraber çalışmıştı. İkili birlikte önemli başarılar da yakaladı.

Vasseur ile olan ilişkisi, Bottas'ın bir sürücü seçerken göz ardı edilmemesi gereken öneli bir yön olan "takıma saygı ve güveni" de garanti etmiş olacak.

Bottas'ın 2022'de Alfa Romeo'nn bir modeli olan "Giulia"yı sürme olasılığı sorulduğunda Toto Wolff, "Quadrifoglio iyi bir araç!" diyerek gülümsemiş ve "Valtteri hızlı, karakterli ve bir takım oyuncusu." demişti.

Mevcut anlaşmalara bakıldığında Bottas'ın elinde Williams ve Alfa Romeo dışında herhangi bir seçenek yok gibi görünüyordu.

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