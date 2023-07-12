Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, İtalyan ekibin gelişim konusundaki hedeflerine ulaşamadığını söylüyor.
Sezonun ilk kısmı Alfa Romeo için pek iyi geçmedi. Aslında geçen yıl nispeten iyi bir sezon geçiren ve bu yıla geçen yılki zayıflıkları ortadan kaldırdığına inanarak başlayan İsviçreli ekibin daha güçlü olması bekleniyordu.
Fakat şimdiye kadar gridin en yavaş birkaç takımından birisi oldular ve birkaç yarış hariç hep puan barajının dışında kaldılar.
Getirilen son güncellemelerden de faydalanamayan İsviçreli ekipte işler yolunda gitmiyor ve Valtteri Bottas da takımın bir an önce toparlanması gerektiğini düşünüyor.
Bottas, "Britanya'da, önümüzde finiş gören araçların hepsi bizden daha iyi bir tempoya sahipti."
"Başladığımız yer göz önüne alındığında, genel olarak iyi bir yarış çıkardık fakat bir yarışı puan barajının dışında tamamladığınızda, tatmin olmak çok zor."
"Yeni güncellemelerle kesinlikle ileri gittik fakat diğer takımlar da gelişti. Bu yüzden daha fazlasını bulmak zorundayız."
"Önümüzdeki iki yarışta bazı güncellemeler getireceğiz . Fabrikadaki çocukların yeni şeyler getirmek için çok çalışması gerekecek." dedi.
Bottas sözlerine şöyle devam etti: "Kesinlikle bu yıl daha iyi olmayı bekliyorduk fakat hem kış boyunca hem de sezonun bu ilk bölümünde ihtiyacımız olan şeyi bulamadık."
"Kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşamadık... Bu yüzden çok çalışmamız gerekiyor."
"Örneğin McLaren ileriye doğru büyük bir adım atmış durumda. Şu an için bizim ulaşamayacağımız bir yerdeler."
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