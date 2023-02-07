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Formula 1 / Alfa Romeo lansmanı Röportaj

Bottas: "Alfa Romeo çok gelişti fakat daha fazla gelişmesi gerekiyor"

Valtteri Bottas 2023 F1 sezonu için hazır: Hedef geçen yılki ilerlemeyi bir adım daha ileri taşımak.

Giacomo Rauli
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Bottas: "Alfa Romeo çok gelişti fakat daha fazla gelişmesi gerekiyor"
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Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing ile ikinci sezonuna girmeye hazırlanıyor. Mercedes'ten Alfa Romeo'ya katılan Bottas, Kasım ayında sona eren 2022 sezonunu 49 puanla 10. sırada tamamladı.

Bu aslında iyi bir sonuç olarak kabul edilebilir çünkü önünde yer alan dokuz pilottan sekizi (Lando Norris hariç) şampiyonayı ilk dörtte bitiren takımların pilotlarıydı.

Bu yıl 23 yarışlık bir takvim var ve 2022 sezonuna kıyasla daha zor bir yıl olacak gibi görünüyor. Ancak Bottas, yeni sezona çok iyi hazırlanmış durumda.

Lansman sonrası konuşan Bottas, sözlerine kışın ne yaptığını yorumlayarak başladı ve yeni sezonki hedefleri hakkında konuştu: "Harika bir kış geçirdim. Çok spor yaptım, epey rahatladım ve yeni sezona hazırım."

"Geçen yıldan daha fazlasını hedeflemeliyiz ve açık konuşmak gerekirse bir Formula 1 pilotu ve takımı için bu hedeflere sahip olmak normaldir."

"Her zaman bir önceki yıldan daha iyisini yapmak istersiniz."

"Umarım birlikte sağlam bir ilerleme kaydedebiliriz."

"Ben daha iyi bir sürücü olmak istiyorum fakat takım da daha güçlü olmayı hedeflemeli."

Alfa Romeo C43

Alfa Romeo C43

Photo by: Alfa Romeo

"Alfa Romeo ile geçirdiğim ilk yıl çok ilginçti. Başlangıçtan itibaren iyi bir ilerleme kaydetmek güzeldi."

"Takım, başından beri çok gelişti ve takım ruhu da sezon boyunca harikaydı. Elbette her zaman geliştirilecek şeyler vardır ancak kaydedilen ilerlemeyi görmek harika."

Bottas, Zhou ile olan ilişkisinden de memnun.

Fin pilot, "2022 boyunca Guanyu ile birbirimizi giderek daha iyi tanıdık. İyi sonuçlar aldık ama hayal kırıklığı yaratan sonuçlar da aldık."

"Yine de genel anlamda iyiydik, takım olarak iyi çalıştık ve birbirimize büyük saygı duyuyoruz. Bu yıl eminim daha güçlü olacak ve takım için önemli olacak."

Dettaglio Alfa Romeo C43

Dettaglio Alfa Romeo C43

Photo by: Alfa Romeo

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