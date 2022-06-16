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Bottas: "Alfa Romeo, Bakü'de yaşananları anlamak için çok çalıştı"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Bakü'de neden yavaş kaldıklarına dair pek çok analiz yaptıklarını ve Kanada GP'ye giderken ellerinde bu konuyla alakalı bazı çözüm fikirleri olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bottas: "Alfa Romeo, Bakü'de yaşananları anlamak için çok çalıştı"
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Valtteri Bottas'ın yakaladığı puan serisi, Bakü'de 11. sırada kaldığı ve iyi performans göstermekte zorlandığı hafta sonunda sona ermişti.

Şimdi Montreal yarışı yapılacak ve Bottas'ın burada gayet iyi bir karnesi var.

Fin pilot, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Uzun bir aradan sonra Kanada'ya geri dönmek harika. Formula 1, Montreal'de gerçekten seviliyor ve orya gidip taraftarların desteğini almak bizim için keyif verici."

"Geçen hafta sonu bizim için zorlu bir yarış vardı. Takım, Bakü'den sonra neyin yanlış gittiğini anlamak için birkaç gününü analize ayırdı. Yeni bir hafta sonuna temiz bir sayfa açarak başlamak ve sezon başından bu yana gösterdiğimiz performans seviyesine geri dönmek için gerekli adımları atmaya çalıştık."

"Montreal iyi bildiğimiz bir pist ancak burada yeni araçlar ilk kez yarışıyoruz. Bu yüzden ilk antrenman seansının başından itibaren hemen işe koyulmak istiyoruz."

Zhou Guanyu ise ilk kez yarışacağı Montreal'de piste çıkmak için sabırsızlanıyor.

"Çifte yarışın avantajı, hayal kırıklığı yaratan bir yarıştan hemen sonra piste geri dönebilmenizdir. Önümüzdeki hafta sonu izleyeceğim yaklaşım da bu olacak."

"Bakü'nün olumlu taraflarına odaklanmaya çalışıyorum. Orada sıralama turlarının ilk bölümündeki performansım ve yarış dışı kalıncaya kadar ortaya koydum performans çok iyiydi. Kanada hafta sonuna başlarken tüm bunları temel olarak ele alacağım."

"Takım Bakü'de yaşadığımız sorunları çözmek için çok çalıştı. Montreal'e, geçen hafta sonu alamadığımız sonucu almak amacıyla amacıyla gidiyoruz."

"Daha önce burada hiç yarışmadım. Bu yüzden pistin nasıl olduğunu bilmiyorum. Fakat TV'de pek çok kez gördüğüm üzere harika görünüyor."

"Çok tarihi bir yer. Bu yüzden de cuma günü tekrar direksiyona geçmek için sabırsızlanıyorum."

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