Bottas, Alfa Romeo aracında Mercedes'e göre daha fazla etkisinin olduğunu düşünüyor

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Bottas, Mercedes'te geçirdiği 5 sezonun ardından 2022'de Alfa Romeo'ya katıldı. Fin pilot, Mercedes'te geçirdiği dönemde 10 galibiyet alırken, takımlar şampiyonluklarına katkı sağladı.

Alfa Romeo bu sene Bottas ve çaylak Zhou Guanyu ile tamamen yeni bir kadro ile yarışmaya başlarken, Bottas takımın lider pilotu konumuna geldi.

Alfa Romeo sezonun ilk yarısında 46 puan kazanırken, bunların 41'ini Bottas topladı.

Yaz tatilinden önce Motorsport.com'a konuşan Bottas, "Kesinlikle daha fazla sorumluluk sahibi olduğumu hissediyorum ve gerçekten takımı doğru yönde ilerlemek için zorlamak istiyorum."

"Bu yüzden her zaman iki kez düşünüyorum ve 'Tamam, bu gerçekten ilerlemek istediğimiz yön mü' diye soruyorum. Gerçekten ilginç bir durum."

"Güncellemeleri duyduğumda, gelecek seneki araç hakkında konuştuğumda, kısacası benim için her şey de, teknik açıdan bu kadar dahil olmak gerçekten ilginç. Daha şimdiden aracın nasıl kontrol edilebileceğini hayal edebiliyorum." dedi.

Araç gelişimi konusunda Mercedes'e kıyasla düşünce yapısında bir değişiklik olup olmadığı sorulduğunda Bottas, "Evet, Mercedes'te hiç bu kadar ilgili olmayı başaramadım."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

"Orada daha çok bilgisayar, ne tür bir aracın en hızlısı olacağını söylüyordu. Çoğu zaman bu işe yarıyordu. Şimdi ise insan etkisinin olması hoş." dedi.

Bottas, aynı röportajda üstündeki baskının azalmasıyla 2022 sezonunun muhtemelen şu ana kadarki en keyifli sezonu olduğunu söyledi.

Takım Patronu Frederic Vasseur, Bottas'ın bu görüşünü destekledi.

Vasseur, "Tabii ki Mercedes'teyken daha fazla baskı altında olursunuz ve o, kısa süreli anlaşmaları nedeniyle her zaman Lewis'in gölgesinde kaldı."

"Onu rahat bir duruma sokmak istemiyorum çünkü bu performans açısından iyi bir şey değil. Ancak bir şekilde, her zaman takımın tam desteğini aldığı mesajını vermek istiyorum."

"Son 20 senedir başarılı olan iyi sportif projelere baktığınızda, onların her zaman pilot etrafında kurulduğunu görürsünüz." dedi.