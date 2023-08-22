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Formula 1 Haberler

Bottas: "Alfa Romeo, 2023'e beklediğimiz seviyede başlamadı"

Valtteri Bottas, Alfa Romeo'nun C43 aracının takımın 2023 hedeflerinin altında bir performans seviyesinde başladığını ve gelişmelerin durumu düzeltmek için çok az şey yaptığını düşünüyor.

Jake Boxall-Legge
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Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

İsviçreli ekip sezonun ilk 12 yarışında sadece 9 puan elde ederken, geçen sezon aynı aralıkta 51 puan elde etmişti. Bottas'ın Bahreyn'deki sezon açılışında elde ettiği 8. sıra bu yılki en yüksek derece olarak kaldı.

Bottas, takımın sezona geçen yıla kıyasla daha zayıf bir pozisyonda başladığını ve yıl boyunca diğer takımlara göre gelişimini yakalayamadığını düşünüyor.

Mevcut aracın sonuçlarından memnun olmasa da, hayal kırıklığına uğramak ve gelecekteki gelişmelerini gözden kaçırmak yerine takımın 2024 planlarında bundan ders çıkarmasının önemli olduğunu düşünüyor.

Bottas, "Takımdaki herkes sezonun başlangıç noktasının geçen yılki kadar güçlü olmadığının ve oradan yukarı çıkmanın oldukça zor olduğunun farkında." 

"Evet, iyileştirmeler yapıyoruz ama herkes yapıyor; bu işler böyle yürüyor."

"Şu anki performansımızdan memnun değiliz ve öne yakın olmak isterken arkada yarışmak zor. Ancak hayal kırıklığına uğramadık çünkü önümüze bakmamız ve gelecek yıl için iyi bir plan yapmamız gerekiyor."

"Kendimizi geliştiremedik ve aracın sezona başlama şekli, saf performans seviyesi istediğimiz noktada değildi. O zamandan beri herkes gelişiyor ve bazı takımlar büyük adımlar attı - son zamanlardaki McLaren gibi."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Bu performans hedeflerinden kastım; mekanik, aero ve lastikler açısından olmak istediğimiz yer. Ancak sezona başladığımız seviye, olmak istediğimiz yer değildi." dedi.

Bottas, takımın yeni düzenleme paketiyle ağırlık hedefini tutturmayı başaran birkaç araçtan birine sahip oldukları geçen sezondaki parlak başlangıçlarının, 2023'ün çabalarına daha sönük bir ışık tuttuğunu da ekledi.

Geçen yılın ikinci yarısında takımın ortalamaya gerilemesinin, takımın yeteneklerini daha doğru bir şekilde temsil ettiğini ve C43'ün doğası gereği kusurlu olmamasına rağmen araçtaki küçük eksikliklerin bir araya gelerek performansa zarar verdiğini düşünüyor.

Fin pilot, "Sanırım geçen yılın ilk beş ya da altı yarışında bazı takımların sorun yaşaması ve ağırlık sınırındaki tek takımlardan biri olmamız nedeniyle bulunduğumuz durum, olduğundan biraz daha iyi görünüyordu."

"Sezon ortası ve sezon sonu ise muhtemelen bulunduğumuz yeri daha iyi temsil ediyordu. Ancak bu durumda bile bir adım atmayı bekliyorduk."

"Aracın, ekibin ya da fabrikanın zayıf olduğu belirli bir alan yok. Bu sadece küçük şeylerin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden diğer takımları geride bırakmaya devam etmeliyiz, tek çözüm bu."

"Geleceğe bakmalı ve net bir plan yapmalıyız. Açıkçası takımda, yönetimde ve büyük rollerde epey bir değişiklik oldu."

"Bu yılın ilerleyen dönemlerinde takımda daha fazla kişi katılacak. Bu yüzden hâlâ yeniden yapılanma devam ediyor diyebiliriz ve bunların sonuçlarını bu yıl göremeyeceğiz; bu ancak gelecekte mümkün olacak." yorumlarında bulundu. 

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