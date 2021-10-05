Bottas: "Alfa Romeo, 2022'de tamamen farklı olabilir"

Valtteri Bottas, Mercedes'te Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olarak geçirdiği beş yılın ardından sezon sonunda takımdan ayrılacak ve Alfa Romeo'nun yolunu tutacak.

Alfa Romeo, son yıllarda genel olarak gridin en yavaş üç takımından biriydi ve uzun yıllardır podyuma çıkamıyorlar.

Hal böyle olunca Bottas, gridin en önünden en gerisine gitmiş gibi olacak. Yine de gelecek yıl kurallarda büyük değişiklikler olacağı için, Alfa Romeo'nun öne atılma ihtimali var.

Bottas da Alfa Romeo'nun 2022 yılındaki yeni kurallar sayesinde öne çıkmasını bekliyor.

"Bu yılki araca neredeyse hiç güncelleme getirilmediğini ve aracın geliştirilmediğini biliyorum. Bu yüzden de şampiyonada ilerleme kaydetmeleri mümkün olmadı."

"Fakat aynı zamanda her şeyin tamamen değiştiği ve araçların tamamen farklı göründüğü 2022 sezonu için yapılan hazırlıkları da biliyorum. Bu yüzden umarım, 2022 sezonuyla birlikte tamamen farklı bir Alfa Romeo görüyor olacağız."

Ancak Bottas, önceliğinin şu anda Mercedes olduğunu ve bu yıl takıma beşinci şampiyonluğunu getirmek istediğini de ekledi.

Fin pilot, "Yeniden kazanmak ve takımın beşinci takımlar şampiyonluğunu kazanmasına yardım etmek istiyorum."

"Eğer ben şampiyon olamıyorsam, o zaman Lewis'in olmasını isterim. Fakat yine de motivasyonum tam ve kişisel anlamda iyi sonuçlar almak istiyorum." dedi.