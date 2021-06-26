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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Bottas, aldığı cezanın ''oldukça ağır'' olduğunu söyledi

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Valtteri Bottas, pit yolunda spin atmasından sonra aldığı üç sıra cezasının ''oldukça ağır'' olduğunu söyledi.

Bottas, aldığı cezanın ''oldukça ağır'' olduğunu söyledi

Bottas, dün ikinci antrenmanın bitimine 20 dakika kala pite girmişti ve pitten çıkarken, spin atmıştı. Böylelikle kısa bir süreliğine pit yolu tıkanmıştı.

Fin pilota yakın olan McLaren mekanikerleri, Bottas'ın aracını döndürmeye yardımcı olmuşlardı ancak Woking merkezli takım yönetici FIA yarış direktörü Michael Masi'yi arayarak bir şikayette bulunmuş ve bu durumun ''saçma'' olduğunu belirtmişti.

Hakemler, Bottas'a tehlikeli sürüş yapmaktan dolayı üç sıra grid cezası vermişti ve Fin pilot ise o sırada patinajı azaltmaya çalıştığını söylemişti.

Hakemlerin kararı hakkında ne düşündüğü sorulan Bottas şu ifadelerde bulundu: ''Bence, oldukça sert bir ceza.''

''Bir ceza olacağını bile düşünmemiştim. Ancak tabii ki diğer takımlar fırsat olduğunda ceza almamız için bunun tehlikeli olduğunu bildirdiler. İşler böyle ilerler. Bu sporda herkes birbirini dibe çekmeye çalışır.''

''Eğer pit yolunda daha fazla insan olsaydı kesinlikle tehlikeli bir durum olabilirdi.''

Bottas, bu spinin kesinlikle onu ''hazırlıksız yakaladığını'' ve ''bunun pit yolunda yaşanabileceğini hayal bile edemeyeceğini'' açıkladı.

''Farklı bir şey denemek istedik ve ikinci vitesle kalktık.''

''Bazen daha yüksek vitesler sayesinde daha düşük devirler görüyoruz ve bunun patinaja yardımcı olacağını düşünmüştük. Ancak patinaj yaptığım an, hazırlıksız yakalandım.''

''Bilmiyorum, belki de pit yolu çiseleyen yağmurdan dolayı hâlâ ıslaktı. Aracı kontrol altında tutamadım.''

''Beklendiği üzere ikinci vites, birinci vitesten daha farklı davrandı ve bu olay yaşandı.''

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