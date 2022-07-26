Bottas: "Acilen güncelleme getirmemiz gerekiyor"

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Alfa Romeo sezona fırtına gibi başlasa da, son yarışlarda yavaş yavaş geriye düştü ve artık puan savaşı vermekte dahi zorlanıyor.

Gerilerde tamamladığı Fransa GP'nin ardından konuşan Bottas, şöyle dedi: "Yarış uzun sürdü, çok terledim fakat sonunda hiçbir şey alamadım!"

"Elbette her yarıştan yeni şeyler öğreniyorsunuz. Bu yüzden hafta sonundan bazı şeyler çıkarmamız lazım."

"Başlangıçta çok sayıda sıra kaybettim ve bunu telafi etmek zordu. Orta hamura geçince durumu biraz toparlasak da, yarış hızımız beklediğimiz gibi değildi."

Yarışta tam olarak neyin eksik olduğu sorusuna Bottas, "Hız. Bence yeterli tempoya sahip değildik. Başlangıçta yine çok sayıda pozisyon kaybettik fakat bunun debriyaj ile alakası yoktu. Bu sefer patinaja kaldık."

"Henüz nedenini bilmiyoruz. Bence bugün aracımızdaki sert hamur da belenenin altında performans performans sergiledi çünkü son bölümde orta hamura geçtiğimizde her şey daha iyiydi."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Genel olarak bakarsak bazı takımların bizden daha fazla ilerleme kaydettiğini görebiliyoruz. Olan şey bu. Budapeşte'ye yeni parçalar getireceğiz ve bunlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."

"Umarım sezonun ilerleyen kısmında biraz daha fazla parça almaya devam edebiliriz çünkü mesela bugün Williams bize kıyasla daha hızlıydı. Birkaç yarış önce durum kesinlikle böyle değildi." cevabını verdi.

Alpine ve McLaren ile savaşmalarının mümkün olup olmadığı sorusuna Bottas, "Bunun için yere basma gücü anlamında gerçekten büyük bir adıma ihtiyacımız var. İyi bir adım atmayı başardılar. Umarım daha fazla parça getirmezler." cevabını verdi.

Son olarak Budapeşte'ye getirecekleri güncellemelerin içeriğiyle ilgili Bottas, "Açıkçası bu konuda bir şey diyemem ama getireceğimiz parçaların bize yardımcı olmasını umuyorum."

"Takımın bunlar üzerinde çok çalıştığını biliyorum. Eğer şampiyonadaki rakiplerimizin önünde kalmak istiyorsak, hızımızı artırmamız gerek ve takımın bunu başaracağına eminim." cevabını verdi.