Bottas, Abu Dhabi'de hastalıkla boğuşuyormuş

Fin pilotun Abu Dhabi'den güçlü bir sonuç alma umutları daha hafta sonu başlamadan motor değişikliği sonucu aldığı cezayla sekteye uğradı.

Bottas, sıralamalardan sonra yaptığı açıklamada Abu Dhabi'ye geldiğinden bu yana durumunun daha da kötüye gittiğini söyledi.

Sıralamalarda takım arkadaşı Hamilton'ın arkasında ikinci olan Bottas, grid cezasıyla son sıradan yarışa başlayacak.

Bottas, "Birkaç gün öncesine göre daha iyi hissediyorum. Pazartesi geceden bu yana oldukça hastayım. Buraya gelince daha da kötüye gittim. Ancak araçta sorun yok. Adrenalinle birlikte kokpit içerisinde normal hissediyorsunuz." dedi.

Cuma günkü seanslarda en hızlı isim olan Bottas, bugün sıralamalarda takım arkadaşına ulaşma şansının olmadığını kabul etti.

Bottas, "Turum iyiydi. Lewis biraz fazla hızlıydı. Sıralamaların sonunda ayarlar açısından biraz farklı durumdaydık."

"Dün genel olarak araçta daha rahat hissetmiştim ancak açıkçası aklımdaki tek şey yarış çünkü yarışa son sıradan başlayacağım."

"Her şey mümkün. Yarın için bir sınır koymamızın bir manası yok. İyi bir ruhla savaşacağız ve önümüze çıkan her fırsatı değerlendireceğiz."

"Biliyorsunuz, bu sene çılgın yarışlar izledik. İki hafta önce Brezilya'da olanlara bakın."

"Her şey mümkün. Önümüze çıkan fırsatları değerlendireceğiz ve en önemlisi araç içerisinde eğleneceğiz." dedi.