Bottas, Abu Dhabi'de grid cezası alabilir

Interlagos'ta kullanılan motor, salı akşamı Brixworth'deki güç ünitesi tesisine gönderilecek ve tamamen parçalara ayrılıp analiz edilecek. Abu Dhabi'de ne yapılacağına dair plan hakkındaki karar ise önümüzdeki hafta başında alınacak.

Bottas, "Arka tarafta biraz duman vardı. Dürüst olmak gerekirse dumanı kendim göremedim. Bana söylediler ve güç kaybı yoktu. Sonra üçüncü virajda motor kendiliğinden kapandı."

"Şimdi motorun durumu fabrikada incelenecek ve doğrulanacak. Kullanmaya devam edebileceğimizden şüpheliyim fakat göreceğiz." dedi.

Yarıştan sonra konuşan Mercedes teknik patronu James Allison ise motorun kurtarılabilir olup olmadığını söylemek için erken olduğunu dile getirdi.

Motorsport.cım'a verdiği demeçte, "Bundan daha fazlasını bilmiyorum. Yarış esnasında, yolda kalmadan yarım tur önce yakıt tüketimi oldukça keskin şekilde arttı." dedi.

Bottas önceki motorların her biriyle yedi yarış tamamladı ve teorik olarak bu, motorların geçebileceği maksimum mesafeydi.

Öte yandan bir Mercedes sözcüsü, daha önce kullanılan motorlarla ilgili, "Bu, motorların mutlaka başka bir yarışta kullanılmayacakları anlamına gelmiyor. Ancak bu tamamen tercih edilebilir bir durum değil." dedi.

Öte yandan zorlu yarışla ilgili Bottas şunları ekledi: "Başlangıçta hiç pozisyon kazanamadım. Geçiş yapmak zor gibi görünüyordu ve ilk bölümde lastikleri biraz korumaya çalıştım. Ama ilk bölümde biraz önden kayma vardı, özellikle orta sektördeydi. Bu da beni idealden daha geride bıraktı. Bu yüzden sert lastiği kullanmak istedim. Çünkü bunun tek pit stop için tek şans olduğunu düşündüm. Bunun mümkün olduğunu hissettim, fakat pit stoplarda Albon'a karşı kendimizi korumalıydık. Kendi açımdan pit stopu sorguladım ve kafam biraz karıştı. Yine de sonuna kadar gidip gitmeyeceğim bir soru işareti. Ama teorik olarak mümkün değil."

Bottas yolda kalmadan önce uzun süre Charles Leclerc'i kovaladı.

"Ferrari düzlüklerde çok hızlıydı ve bu da durumu zorlaştırdı. Bu yüzden Leclerc'i geçemedim. Ama giderek zorlanıyordu. Lastiklerde durum iyiydi ve motor arızası yaşadığımda bataryayı tekrar dolduruyordum. Yani planım biraz daha bataryayı doldurmak ve tekrar saldırmaktı Onları düzlüklerde geçmek kolay değil ve kendini iyi savundu, her zaman iç tarafı korudu."