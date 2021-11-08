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Bottas, Abu Dhabi testine Alfa Romeo ile katılmayı umuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valtteri Bottas, Mercedes'in kendisini serbest bırakmayı kabul etmesi halinde sezon sonundaki Abu Dhabi testine Alfa Romeo ile katılabilir.

Bottas, Abu Dhabi testine Alfa Romeo ile katılmayı umuyor

Bottas, Alfa Romeo'nun Hinwil fabrikasına zaten gitti ve bir anlaşmaya varılabilmesi umuduyla, takımla koltuk ayarı yaptırdı.

Genellikle bu gibi şeylerde, karmaşık ticari konuların ele alınması gerekiyor. Ancak, bu yıl sezon oldukça geç bir noktada bitecek ve sezon sonunda Abu Dhabi'de yapılacak test, 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceği için, mevcut anlaşmaların zaten sonuna gelinmiş olacak.

Bir Mercedes sözcüsü, Motorsport.com'a verdiği demeçte Bottas'ın Alfa Romeo ile yapacağı testlerin önünde durmaları için hiçbir sebep olmadığını dile getirdi ve bu konunun üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Finlandiyalı sürücü, Hinwil fabrikasına yaptığı ziyaretle alakalı şöyle dedi: "Birkaç hafta önce oradaydım. Bu, gerçekten iyi bir fabrika, bu yüzden güçlü bir ekip olmak için gereken tüm olanaklara sahipler."

"Bence bu yılki aracı temelde geliştirmediler. Bu yüzden bu yıl onlardan pek fazla ilerleme kaydetmelerini beklemiyorum. Ocak ayından bu yana, sabırsızlıkla gelecek yılı beklediklerini düşünüyorum."

Bottas, bir koltuk ayarı yaptığını dorularken, test yapma olasılığıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şimdilik bir bilinmeyen. Göreceğiz. Umarım yapabiliriz." 

Alfa takım patronu Fred Vasseur de bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Mercedes ile bu konuyu görüşmemiz ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor."

"Umarım bir şeyler yapabiliriz. Kontrat, kontrattır ve yıl sonuna kadar kontratı var, bu yüzden bir çözüm bulmalıyız."

"Araç gelecek yıl tamamen farklı olsa bile, her iki taraf için de bunu yapmak ve birlikte çalışma deneyimi edinmek, iyi bir çalışma olacak."

"Bence bizimle bu testi yapması mantıklı ve aynı zamanda iyi bir fırsat. Bu, daha çok takım ve sürücü arasındaki ilişkiyi geliştirmekle alakalı olacak." dedi.

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