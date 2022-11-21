Bottas, Abu Dabi'de üst üste 2. yıl son turda hayal kırıklığı yaşamaktan korkmuş

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Sezonun final yarışı öncesinde iki şampiyonumuz da belli olsa da kalan pozisyonlar için hâlâ büyük mücadeleler vardı ve özellikle de Markalar Şampiyonası'nda sadece 1 sıra daha yukarıda yer almak bile ödül parasında büyük artış (pozisyon başına 10-12 milyon dolar arası) olmasını sağladığından, takımlar için önemli mücadeleler izledik.

Orta sıradaki mücadelelerden birisi de 6. sıra içindi. Bu mücadele 6. sıradaki Alfa Romeo ile Aston Martin arasındaydı ve son tura kadar da sürdü.

Alfa Romeo, Abu Dabi'de oldukça kötü bir yarış geçirdi ve iki aracıyla birden puan barajının dışındaydı. Dolayısıyla mücadelenin gidişatını değiştirebilecek bir konumda değillerdi.

7. sıradaki Aston Martin ise iki aracıyla birden puan barajının içindeydi. Lance Stroll 8. sırada yer alıyordu, Vettel ise 10. sıradaydı. Aston Martin, bu noktadan sonra 1 puan daha alsaydı 6. sıra için Alfa Romeo'yu geçecekti.

Yani eğer 10. sıradaki Sebastian Vettel, son turlarda Daniel Ricciardo'yu geçip 9. sırayı alabilseydi, 6. sıra Aston Martin'e gidecekti. Vettel, özellikle son turlarda Ricciardo'ya fazlasıyla yaklaştı.

Lance Stroll ise Alfa Romeo'yu geçmek için gerekli olan 1 puanı alabilmek için en hızlı tur denemesine başladı.

Ancak Ricciardo, son turlardaki savunmasıyla 9. sırasını korudu ve Stroll de en hızlı tur denemesinden vazgeçti. Böylelikle Alfa Romeo, Markalar Şampiyonası'nda 6. sırayı almayı başardı.

Hinwil merkezli ekip, sonuçla birlikte yaklaşık 10-12 milyon dolar kadar daha fazla ödül parası almayı da hak etmiş oldu.

15. sırada tamamladığı Abu Dabi GP'nin ardından medyaya konuşan Bottas, son turlarda Vettel'in Ricciardo'yu geçip geçemediğini duymayı beklerken oldukça stresliymiş.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bottas, konu hakkında şunları söyledi: "Yarışı bitirdim, çizgiyi geçtim ve pite geliş turunda sonuçlar için beklemek çok stresliydi. Sonuçları beklerken geçen yılın dejavu'sunu yaşadım. Geçen yıl son turda her şey değişmişti ama bu yıl, neyse ki şansımız döndü."

"6. sırayı koruyarak daha çok ödül parası alacak olmak takımımız için büyük bir şey. Son iki yıla bakacak olursanız, takım olarak bu yıl büyük bir adım attık ve bu [ekstra] ödül parası bile bize gerçekten yardımcı olacak. Dolayısıyla [ekstra ödül parasını] aldığımız için mutluyum."

Bottas ve mühendisinin pite dönüş turunda RaceFans.net tarafından alıntılanan radyo konuşmaları:

Chan: "Tamam Valtteri, damalı bayrağı gördük. Çizgiyi geçme moduna al. Mevcut durum şöyle: Vettel, Ricciardo'nun DRS'sine sahip ve Stroll en hızlı tur denemesine başladı. Çok yakın olacak. Şu anda puanlarda eşitiz ve eşit kalırsak biz önde oluyoruz. Stroll ve Vettel'in ekstra bir puanı alıp alamadığını sana söyleyeceğim."

Bottas: "Bunu bana yeniden yapma Abu Dabi!"

Chan: "Stroll en hızlı tur denemesini bıraktı. Stroll en hızlı turu alamayacak."

Chan: "Tamam Valtteri, Ricciardo 9. sıraya tutunmayı başardı. Markalar Şampiyonası'nda 6. sırayı aldık. Başardık, yeterli olanı yaptık."

Bottas: "Ha! Şans dönebiliyormuş. Bravo çocuklar, bunu hak ettik. Bu bizim için sadece başlangıç."

Chan: "Bugün zor bir gün geçirdik ama birlikte güzel bir sezon geçirdik. Bu yıl her şey için teşekkürler."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images