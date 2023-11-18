Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Ferrari'nin ön plana çıktığı 2. antrenman seansında Bottas, 5. olarak gecenin sürprizlerinden birisi oldu. Bu, AlphaTauri'yi takımlar şampiyonasında sekizincilikten etmek isteyen takım için umut verici bir başlangıçtı ancak Bottas konuşmak için erken olduğunu söyledi.

Bottas, "İlk beşte bitirmek her zaman güzeldir, ancak henüz çok erken ve kendimizi fazla kaptıramayız. Yarın herkes kendini büyük ölçüde geliştirecek ve bizim de aynısını yapmamız gerekecek, ancak bugün söz konusu olduğunda iyi görünüyorduk."

"Aracın dengesini iyileştirmek için ayarlarda izlememiz gereken net bir yön var, çünkü aracımız yavaş hızlı virajlarda hâlâ biraz önden kayıyor ve bunu düzeltirsek kazanılacak çok zaman var. Pist tam da beklediğimiz gibi: gerçekten hızlı, uzun düzlükleri var ve seansın başında çok kaygandı. Yol tutuş her turda daha iyi hale gelmeye devam etti ve yarın daha fazla gelişme bekliyoruz."

"Şimdi, sıralama öncesinde biraz daha performans bulmaya odaklanmamız gerekiyor: şimdiye kadar olduğundan daha uzun bir gece olacak, ancak bu seviyede devam etmek için motive olduk." dedi.

2. antrenmanda ancak 18. olabilen Zhou ise, "Zaman ve pist koşulları açısından kesinlikle ilginç bir seanstı. Son sıralamanın gerçek hızımızı gösterdiğini düşünmüyorum: daha fazla seçenek keşfetmek için Valtteri'den farklı bir ayar seçtik, bu onunki kadar iyi çalışmadı ve son turumda lastikleri kilitleyip düz gittim, bu yüzden araçtan çıkarabileceğimiz daha çok şey olduğunu biliyoruz."

"Pisti keşfetmek biraz zor oldu: yüzey çok kaygandı, yeni asfalt ve dünkü yağmur göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değildi, ancak seans ilerledikçe çok gelişti ve yarın da böyle devam etmesini ve tur zamanlarının düşmeye devam etmesini bekliyorum. Bu pist frenlemede özgüveni ödüllendiriyor gibi görünüyor ve lastiklere sıcaklık kazandırmak çok önemli olacak. Özellikle de yarın karşılaşabileceğimiz daha soğuk sıcaklıkları göz önünde bulundurarak, sıralama turlarında bunu yapmak için en iyi planı bulmamız gerekecek." dedi.