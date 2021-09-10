Bottas 4. motora geçti, İtalya GP'de en geriye düşecek!

Mercedes, Red Bull ile çok yakın mücadele içerisinde olduğu için stratejik bir şekilde İtalya'da yeni güç ünitesine geçebileceğini açıklamıştı.

Sıralamalarda gelen açıklamada Bottas'ın bu kapsamda yeni güç ünitesine geçtiği duyuruldu. Bu, Bottas'ın normal şartlarda sezonu tamamlayacak kadar güç ünitesine sahip olacağı manasına geliyor.

FIA tarafından yayınlanan bültende Bottas'ın yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K kullanmaya başladığı bildirildi.

Bottas'ın grid cezası yarın gerçekleştirilecek Sprint yarışında değil, Pazar günkü ana yarışta uygulanacak.

Bottas gibi Lewis Hamilton'ın da ekstra bir güç ünitesi kullanması bekleniyor ancak bunun bu hafta sonu olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Monza, pist üstünde yükselmek daha kolay olduğu için genellikle takımların motor cezasını çekmeyi tercih ettiği yer oluyor.

Red Bull da Max Verstappen'in de benzer bir ceza alması gerekecek ancak takımın bunu burada yapıp yapmayacağı bilinmiyor.