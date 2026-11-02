Formula 1

Bottas, 2027'de Cadillac'ta kalacağından emin

Valtteri Bottas, Cadillac'ın 2027 sezonu için henüz kendisiyle sözleşme uzatmamasına rağmen Formula 1'de kalacağına inanıyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 06:40

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Cadillac, Sergio Perez ile sözleşmesini uzattığını duyururken Valtteri Bottas'ın 2027 sezonunda takımda kalacağını henüz doğrulamadı. Bu belirsizlik, Fin pilotun 2026 sezonunda takım arkadaşının gerisinde kalmasıyla daha da dikkat çekici hale geldi.

Perez, sıralama turlarındaki takım içi mücadelede Bottas'a 15-9 üstünlük kurarken Cadillac'ın yedek pilotu Colton Herta'nın süper lisansını almasının ardından Formula 1 koltuğuna terfi edebileceği yönündeki söylentiler de giderek güçlendi.

Bottas, geleceği hakkındaki iddialar sorulduğunda şöyle konuştu: "Bu konuda söyleyecek pek bir şeyim yok. Durum bu, bazı söylentiler var. Gerçekten söyleyecek bir şeyim yok. Eninde sonunda öğreneceğiz."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Bottas'ın geleceğine ilişkin bu belirsizlik, sürücünün 'çok yıllık' bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen devam ediyor. Ancak Fin sürücünün bu yıl takıma katılırken imzaladığı anlaşmanın, ikinci sezonu opsiyonlu olan 1+1 yıllık bir sözleşme olduğu anlaşılıyor.

Bottas, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bana göre bu mantıklı olurdu. Sözleşmede yazan da bu, dolayısıyla kendime oldukça güveniyorum."

"Benim açımdan gelecek yıl burada kimin olacağı her zaman açıktı. Elbette Checo sözleşmesini uzattı ve ben henüz bunu gerçekleştirmedim. Ancak büyük bir şirkette yönetim kurulu toplantıları her zaman olur. Bu toplantılar nihai kararların şekillenmesine yardımcı olabilir."

"Sanırım bunlar yakında yapılacak, bence her şeyin ABD'deki üst düzey yöneticiler tarafından onaylanması gerekiyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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