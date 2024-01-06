Bottas, 2026'da Audi ile devam etmek için erken hamle yapmayı hedefliyor
Valtteri Bottas, 2026 ve sonrasındaki Formula 1 geleceğini güvence altına almak için yeni sezonun başlarında Audi ile sözleşme görüşmelerine başlamak istiyor.
Audi, iki yıl sonra uzun zamandır beklenen F1'e dönüşü öncesinde Bottas'ın mevcut işvereni Sauber'i devralma sürecinde. O zamana kadar İsviçreli ekip Stake F1 Team adı altında faaliyet gösterecek.
Mercedes'ten 2022 için Sauber'e geçen Bottas, sözleşmesinin son yılına giriyor. Takım, 10 kez GP kazanan pilotu bir yıllık uzatma maddesini devreye sokarak 2024'e kadar elinde tuttu.
Autosport'a özel olarak konuşan Bottas, Sauber ile 2025 yılı için yeni bir anlaşma yapması halinde, büyük olasılıkla bir sonraki yıl için Audi koltuğunu çoktan kazanmış olacağına inandığını söyledi.
Büyük bir Alman yol otomobili üreticisinden ayrıldıktan sonra kendi kahve kavurma makinesini ve cinini piyasaya süren Fin pilot, F1'deki geleceğini tartışırken şunları söyledi: "F1 benim için bir numaralı şey."
"Podyuma geri dönmeye için hâlâ açım. Audi projesi bir sonraki fırsat olabilir."
Bottas, şu ana kadar Audi yönetimiyle 2026'da yer almak için resmi bir görüşme yapmadığını ancak bu görüşmeleri yapmanın 2024'ün başları için bir öncelik olduğunu da sözlerine ekledi.
Bottas, "Anladığım kadarıyla önümüzdeki yıllara ilişkin kararları bu yılın başlarında alacaklar. Yani henüz değil. Bu yılın ilk çeyreğinde bu görüşmeleri yapacağım." dedi.
Photo by: James Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
Audi ile görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde, 2026 yılında 37 yaşına girecek olan Bottas, F1'de kalmaya çalışacağını ve diğer takımlarla görüşmelere başlayacağını söyledi.
Bununla birlikte, Audi'nin tam devralımı için Hinwil'de kalmak şu anda Bottas'ın bir numaralı tercihi.
Audi'nin başka bir isme yönelmesi halinde kendisini diğer takımlarla görüşme yaparken görüp göremeyeceği sorulduğunda Bottas, "Elbette yapardım. Burada gerçekten dürüst davranıyorum."
"Audi'nin bir parçası olmak benim bir numaralı önceliğim ve tercihim olacaktır. Ancak bazı nedenlerden dolayı olmazsa, o zaman kesinlikle diğer takımlarla konuşurum."
"Gridde olmak istiyorum çünkü bu sporda hâlâ tamamlanmamış bazı şeylerim olduğunu hissediyorum." dedi.
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