Bottas 2025'te gridde yer alma şansını kaçırmayacağından 'emin'

2025 sürücü piyasası şu anda büyük ölçüde Carlos Sainz tarafından belirleniyor. 2026'da Audi'ye dönüşecek olan Sauber'in uzun süredir devam eden teklifini kabul etmek ya da Williams'a katılmak arasında bir karar vermek zorunda.

Sainz'ın karar vermekte gecikmesi başta Sauber'in mevcut ikilisi Bottas ve Zhou Guanyu olmak üzere bazı sürücüleri de etkiliyor.

Her ne kadar takım CEO'su Andreas Seidl'in Sainz'i alamaması durumunda Bottas'ın takımda kalma ihtimali olsa da, iki pilotun da 2025'e kadar Sauber/Audi'de kalmayı düşünmediği açık.

Williams'ta da Bottas'ın, takım patronu James Vowles'ın yoğun bir şekilde ilgilendiği Sainz için yedek bir seçenek olduğu bilinirken, Fin pilotun Alpine ve Haas ile de görüştüğü biliniyor.

Ancak Bottas da teklifleri kaçırmamak için bir an önce harekete geçmesi gerektiğinin farkında.

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Bottas, Kanada'da yaptığı açıklamada, "Sanırım seçimimi hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor."

"Henüz hiçbir şey imzalanmadı, ancak hâlâ tüm seçenekler üzerinde çalışıyorum. Yakında bir hamle yapmam gerekiyor."

"Audi uzun bir süre beklemek istiyor ama ben sonsuza kadar bekleyemem. Bu yüzden işleri hızlandırmak istiyorum." dedi.

Motorsport.com/Autosport tarafından yarışmama ihtimali olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "F1'de kalacağımdan eminim ancak açıkçası bu sporda hiçbir şey kesin değildir, bu yüzden imzalayana kadar %100 emin olamazsınız."

"Ama şu anda durumu nasıl gördüğüm konusunda endişelenmiyorum. Önümüzdeki bir ya da iki hafta kesinlikle ilginç olacak."

Bottas, Mercedes'te Lewis Hamilton'la birlikte bir yıllık sözleşme yenilemesinin belirsizliğin üstesinden gelmesini kolaylaştırdığını söylüyor.

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu alıştığım bir şey."

"Açıkçası neler olduğunu bilmek çok daha rahat bir duygu ama aynı zamanda yeni ve heyecan verici şeylerin yolda olabileceği hissi de güzel."

Zhou da gelecek yıl kendisinden daha deneyimli takım arkadaşıyla aynı pozisyonlar için mücadele ederek bir yer bulabileceğine inanıyor.

Zhou, "Geleceğim hakkında görüşüyoruz ama hiçbir şey kesinleşmedi."

"Gelecekte bu gridde benim için bir yer olması gerektiğini hissediyorum ama nerede olacağını bilmiyorum."

"Gerçekten bir yıl ara vermek istemiyorum çünkü Formula 1'de bir yıl ara verdiğinizde geri dönmek zor oluyor." dedi.