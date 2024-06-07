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Formula 1 Kanada GP

Bottas: "2025'te F1'de olacağımdan eminim"

Valtteri Bottas, 2025 sezonunda Formula 1'de olacağından emin ama %100 konuşmak istemiyor.

Ezel Tan
Güncel:
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son üç yılda Sauber için yarışan Valtteri Bottas, 2024 yılından sonra muhtemelen başka bir takıma geçecek ya da spordan ayrılacak.

Kanada GP öncesi durumu sorulduğunda Fin pilot şöyle dedi: "Sanırım seçimimi hızlıca yapmam gerekiyor."

"Benim tarafımdan henüz hiçbir şey onaylanmadı veya imzalanmadı. Bu yüzden geçen haftadan bu yana gerçekten büyük bir haber yok"

"Şu anda tüm seçenekler üzerinde çalışıyorum ve yakında bir hamle yapmam gerekiyor."

2025'te yarışmama ihtimali sorulduğunda Bottas, "Bir koltuk bulacağımdan eminim fakat bu sporda hiçbir şey kesin değil."

"Bu yüzden anlaşma imzalayana kadar asla %100 emin olamazsınız. Fakat en azından şu anda durumla ilgili endişelenmiyorum."

"Önümüzdeki iki haftanın ilginç geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bottas, bu tarz belirsiz süreçlere alışık olduğunu da ekledi:

"Bu alıştığınız bir şey. Açıkçası neler olduğunu bilmek çok daha rahat bir his, ama aynı zamanda heyecan verici bir bilinmezlik unsuru da var. Bu süreçte yeni ve heyecan verici bir şeyler olabilir, bu güzel bir şey."

"Geçmişime bakarsanız, normalde bazı takımlarda biraz daha geç tarihlerde doğrulanıyordum, bu yüzden Ağustos tatilinden önce bir şeyler yapabilirsek bu zaten iyi bir şey olacak."

Takımın kendisine farklı davranıp davranmadığı sorusuna Bottas, "Açık konuşmak gerekirse gelecek yılın aracı hakkında pek bir şey görmedim ama bu normal."

"Bu işler böyledir, henüz onaylanmamış her sürücü için durum aynıdır."

"Eğer burada kalacağın onaylanmış olsaydı eminim çok daha fazla şey görürdüm, yani bu işler böyle yürüyor."

"Şu anda takımda çok fazla değişiklik istiyorlarmış gibi hissediyorum. Muhtemelen sürücü kadrosunda da aynı şey olacak. Ben durumu böyle okuyorum. Uzun bir süre beklemek istiyorlar. Fakat ben sonsuza kadar bekleyemem. Bu takım kesinlikle hâlâ bir seçenek ama çok uzun süre bekleyecekler."

"Ben de vaktimin olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden işleri hızlandırmak istiyorum."

"Son 12 ay içinde bana iletilen şey, her zaman projenin bir parçası olacağımdı ama son zamanlarda pek haber gelmedi."

"Haliyle bu durumu okumam ve işimi yapmaya çalışmam gerekiyor." cevabını verdi.

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