Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Bottas: "2025'te %99 Formula 1'de olacağım"

Valtteri Bottas, 2025 yılında Formula 1'de yer alacağından tamamen emin görünüyor.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas'ın Sauber'le yaptığı üç yıllık anlaşma bu yılın ardından sona erecek ve ne yapacağı konusunda belirsizlik var.

Sauber'den ayrılması beklenen Bottas'ın seçenekleri arasında Haas, Williams ve muhtemelen Alpine var.

Bugün Imola'da Sauber/Audi ile görüştüğünü doğrulayan Bottas, F1'de kalacağından %99 emin olduğunu söyledi.

Halihazırda mevcut takımı Audi ile görüşüp görüşmediği sorusuna Bottas, "Açıkçası hâlâ bazı görüşmeler var."

"Takımın çok hızlı bir karar vereceğini sanmıyorum. Manajerlik ekibimle beraber bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yani Miami'den yeni bir şey yok, durum temelde aynı."

"Serbest olduğunuz zaman etrafınıza bakarsınız. Yani bir süredir tek bir yöne değil farklı yönlere bakıyoruz çünkü sadece tek bir seçeneğe güvenemezsiniz."

"Bir süredir farklı tartışmalar var, bazı ilerlemeler kaydediliyor. Burada tek bir seçeneğe bel bağlamıyorum." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Görüşmelerde kendisi için en önemli faktörün ne olduğu sorusuna Bottas, "Uzun vadeli bir anlaşma olmalı çünkü sadece bir yıl için ya da sadece F1'de olmak için burada olmak istemiyorum. Net hedefleri olan uzun vadeli bir projeye ihtiyacım var."

"Yapabileceklerime ve sunabileceklerime saygı duyulmalı. Asıl önemli olan bu. Araç ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur fakat asıl önemli olan önümüzdeki yıllar için bu güvenceye sahip olmak ve böylece belirlediğimiz hedefler için birlikte çalışabilmek." cevabını verdi.

Bir yıl için Mercedes'e dönmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna Bottas, "Şu anda her şeyin bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Fakat  benim tercihim uzun vadeli bir anlaşma."

"Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi, takımın kim olduğuma ve neler yapabileceğime saygı duyması gerekiyor."

"Geleceğimin bir an önce belli olmasını isterim. Mesela Ağustos tatilini beklemek istemiyorum. Bunun böyle bir sezon için çok geç olacağını düşünüyorum. Yani kısa sürede çözülmesini istiyorum."

"Şu anda panik yok. Dediğim gibi görüşmeler devam ediyor ve bazı ilerlemeler kaydediliyor. Panik yok fakat bu işi halletmek istiyoruz." cevabını verdi.

Gelecek yıl F1'de olacağından %100 eminim olup olmadığı sorusuna Bottas, "Bu sporda asla %100 emin olamazsınız. Hâlâ bir sözleşme imzalamadım, o yüzden %100 diyemem. %99 diyeceğim." cevabını verdi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Newey: "Kısa bir aradan sonra muhtemelen geri döneceğim"
Sonraki haber Bearman: "Haas F1 koltuğunu kapmak benim elimde"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Steiner: "McLaren, Miami'de Red Bull'dan üstündü"

Steiner: "McLaren, Miami'de Red Bull'dan üstündü"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Steiner: "McLaren, Miami'de Red Bull'dan üstündü"
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

Formula 1
Emilia Romagna GP
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

Son Haberler

Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"

Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"
Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin

Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti

Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti
Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda

Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda

F1 Formula 1
Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye