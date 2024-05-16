Bottas: "2025'te %99 Formula 1'de olacağım"

Valtteri Bottas'ın Sauber'le yaptığı üç yıllık anlaşma bu yılın ardından sona erecek ve ne yapacağı konusunda belirsizlik var.

Sauber'den ayrılması beklenen Bottas'ın seçenekleri arasında Haas, Williams ve muhtemelen Alpine var.

Bugün Imola'da Sauber/Audi ile görüştüğünü doğrulayan Bottas, F1'de kalacağından %99 emin olduğunu söyledi.

Halihazırda mevcut takımı Audi ile görüşüp görüşmediği sorusuna Bottas, "Açıkçası hâlâ bazı görüşmeler var."

"Takımın çok hızlı bir karar vereceğini sanmıyorum. Manajerlik ekibimle beraber bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yani Miami'den yeni bir şey yok, durum temelde aynı."

"Serbest olduğunuz zaman etrafınıza bakarsınız. Yani bir süredir tek bir yöne değil farklı yönlere bakıyoruz çünkü sadece tek bir seçeneğe güvenemezsiniz."

"Bir süredir farklı tartışmalar var, bazı ilerlemeler kaydediliyor. Burada tek bir seçeneğe bel bağlamıyorum." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Görüşmelerde kendisi için en önemli faktörün ne olduğu sorusuna Bottas, "Uzun vadeli bir anlaşma olmalı çünkü sadece bir yıl için ya da sadece F1'de olmak için burada olmak istemiyorum. Net hedefleri olan uzun vadeli bir projeye ihtiyacım var."

"Yapabileceklerime ve sunabileceklerime saygı duyulmalı. Asıl önemli olan bu. Araç ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur fakat asıl önemli olan önümüzdeki yıllar için bu güvenceye sahip olmak ve böylece belirlediğimiz hedefler için birlikte çalışabilmek." cevabını verdi.

Bir yıl için Mercedes'e dönmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna Bottas, "Şu anda her şeyin bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Fakat benim tercihim uzun vadeli bir anlaşma."

"Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi, takımın kim olduğuma ve neler yapabileceğime saygı duyması gerekiyor."

"Geleceğimin bir an önce belli olmasını isterim. Mesela Ağustos tatilini beklemek istemiyorum. Bunun böyle bir sezon için çok geç olacağını düşünüyorum. Yani kısa sürede çözülmesini istiyorum."

"Şu anda panik yok. Dediğim gibi görüşmeler devam ediyor ve bazı ilerlemeler kaydediliyor. Panik yok fakat bu işi halletmek istiyoruz." cevabını verdi.

Gelecek yıl F1'de olacağından %100 eminim olup olmadığı sorusuna Bottas, "Bu sporda asla %100 emin olamazsınız. Hâlâ bir sözleşme imzalamadım, o yüzden %100 diyemem. %99 diyeceğim." cevabını verdi.