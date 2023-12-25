Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Bottas, 2024'te iki Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Valtteri Bottas 2024 yılında Formula 1 yarışına katılmakla kalmayacak, aynı zamanda bisiklet dünyasında da Dünya Şampiyonluğu için mücadele edecek.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Takımı

Bottas, kariyerinde şimdiye kadar elde ettiği 10 galibiyetle Formula 1 gridinin tecrübeli isimlerinden biri.

Fin pilot, şimdi ise 2026'dan itibaren Sauber'in Audi günlerine geçişine liderlik etmek istiyor, ancak 2024 için tek odağı F1 Dünya Şampiyonası olmayacak.

Bottas'ın Avustralyalı bisikletçi Tiffany Cromwell ile ilişkisi düşünüldüğünde, bisiklet tutkusunun son zamanlarda belirgin bir şekilde artması ve şimdi de bu spordaki en büyük mücadelesini vermeye hazırlanması şaşırtıcı değil.

Bottas eğer 2024'te bisiklet dünyasının bir parçası olmak istiyorsa, bir UCI Gravel Dünya Serisi etkinliğinde 35-39 yaş kategorisindeki yarışmacılar arasında ilk %25'e girmesi gerekiyor ve bunu yapabileceği 24 etkinlik mevcut.

Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenecek olan ilk etkinlik hızla yaklaşırken, Bottas'ın Noel planları düşünüldüğünde zamanlama mükemmel.

Bobby & Jens podcast'ine konuşan Bottas, "Adelaide etkinliği Ocak ayında, ben de Noel için Avustralya'ya gideceğim, bu yüzden mükemmel bir zamanlama." 

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

"Yarışları ciddiye alıyorum ve her zaman kendime meydan okumak ve en iyisini yapmak için piste çıkacağım."

"Sonuç, taktik ya da ortalama hız fark etmeksizin elimden geleni yapıyorum. Kendime zarar vermek umurumda değil, bundan hoşlanıyorum. Gelecek yıl bisiklet dünyasına katılmaya çalışacağım." dedi.

Bottas'ın bisiklet dünyasında büyük planları olsa da, bu hiçbir şekilde F1 odağının zayıflaması olarak algılanmamalı.

Alfa Romeo-Sauber için kötü bir 2023 sezonunun ardından Bottas 16 puanın 10'unu topladı. Fin pilot, 2024 için takımından her yönden gelişme bekliyor.

Bottas, takımın 2024 planları hakkında, "Temel bir şey yok. Ancak iyi olan şey, takımda yeni insanlarla birlikte bazı yeni fikirlere sahip tamamen yeni bir aracımızın olması."

"Şu anda tam da ihtiyacımız olan şey bu, bu yüzden kış boyunca büyük adımlar atmamız gerekiyor. Önemli olan da bu." yorumlarında bulundu.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber F1 Dünya Şampiyonu: "Pilotlar için uygulanan ceza sistemi çok saçma"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Formula 1

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk" Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Formula 1

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek" Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

F1 Dünya Şampiyonu: "Pilotlar için uygulanan ceza sistemi çok saçma"

F1 Dünya Şampiyonu: "Pilotlar için uygulanan ceza sistemi çok saçma"

Formula 1

F1 Dünya Şampiyonu: "Pilotlar için uygulanan ceza sistemi çok saçma" F1 Dünya Şampiyonu: "Pilotlar için uygulanan ceza sistemi çok saçma"

Valtteri Bottas
Daha fazlası
Valtteri Bottas
Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Formula 1

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum" Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Bottas: "Yeni Sauber araç konsepti ilginç görünüyor"

Bottas: "Yeni Sauber araç konsepti ilginç görünüyor"

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Bottas: "Yeni Sauber araç konsepti ilginç görünüyor" Bottas: "Yeni Sauber araç konsepti ilginç görünüyor"

Çıplak Bottas takvimi, "annesinin endişelerine rağmen" hayır işleri için 150.000 dolar topladı

Çıplak Bottas takvimi, "annesinin endişelerine rağmen" hayır işleri için 150.000 dolar topladı

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Çıplak Bottas takvimi, "annesinin endişelerine rağmen" hayır işleri için 150.000 dolar topladı Çıplak Bottas takvimi, "annesinin endişelerine rağmen" hayır işleri için 150.000 dolar topladı

Son Haberler

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

F1 Formula 1

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi? Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

F1 Formula 1

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk" Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti

Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti

F1 Formula 1

Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

F1 Formula 1

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek" Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol