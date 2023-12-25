Bottas, 2024'te iki Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
Valtteri Bottas 2024 yılında Formula 1 yarışına katılmakla kalmayacak, aynı zamanda bisiklet dünyasında da Dünya Şampiyonluğu için mücadele edecek.
Bottas, kariyerinde şimdiye kadar elde ettiği 10 galibiyetle Formula 1 gridinin tecrübeli isimlerinden biri.
Fin pilot, şimdi ise 2026'dan itibaren Sauber'in Audi günlerine geçişine liderlik etmek istiyor, ancak 2024 için tek odağı F1 Dünya Şampiyonası olmayacak.
Bottas'ın Avustralyalı bisikletçi Tiffany Cromwell ile ilişkisi düşünüldüğünde, bisiklet tutkusunun son zamanlarda belirgin bir şekilde artması ve şimdi de bu spordaki en büyük mücadelesini vermeye hazırlanması şaşırtıcı değil.
Bottas eğer 2024'te bisiklet dünyasının bir parçası olmak istiyorsa, bir UCI Gravel Dünya Serisi etkinliğinde 35-39 yaş kategorisindeki yarışmacılar arasında ilk %25'e girmesi gerekiyor ve bunu yapabileceği 24 etkinlik mevcut.
Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenecek olan ilk etkinlik hızla yaklaşırken, Bottas'ın Noel planları düşünüldüğünde zamanlama mükemmel.
Bobby & Jens podcast'ine konuşan Bottas, "Adelaide etkinliği Ocak ayında, ben de Noel için Avustralya'ya gideceğim, bu yüzden mükemmel bir zamanlama."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
"Yarışları ciddiye alıyorum ve her zaman kendime meydan okumak ve en iyisini yapmak için piste çıkacağım."
"Sonuç, taktik ya da ortalama hız fark etmeksizin elimden geleni yapıyorum. Kendime zarar vermek umurumda değil, bundan hoşlanıyorum. Gelecek yıl bisiklet dünyasına katılmaya çalışacağım." dedi.
Bottas'ın bisiklet dünyasında büyük planları olsa da, bu hiçbir şekilde F1 odağının zayıflaması olarak algılanmamalı.
Alfa Romeo-Sauber için kötü bir 2023 sezonunun ardından Bottas 16 puanın 10'unu topladı. Fin pilot, 2024 için takımından her yönden gelişme bekliyor.
Bottas, takımın 2024 planları hakkında, "Temel bir şey yok. Ancak iyi olan şey, takımda yeni insanlarla birlikte bazı yeni fikirlere sahip tamamen yeni bir aracımızın olması."
"Şu anda tam da ihtiyacımız olan şey bu, bu yüzden kış boyunca büyük adımlar atmamız gerekiyor. Önemli olan da bu." yorumlarında bulundu.
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