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Bottas: "2024 aracı her şeyiyle tamamen farklı bir araç olmalı"

Valtteri Bottas, Alfa Romeo'da geçirdiği kötü sezonun ardından 2024 yılında Sauber için tamamen yeni bir Formula 1 aracı arıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Bottas ve takım arkadaşı Zhou Guanyu 2023 sezonu boyunca sadece 16 puan toplayabildi.

Takım şampiyonayı 9. sırada tamamlarken, Bottas 15. ve Zhou 18. sırayı elde etti. 

Bu, Bottas'ın Williams ile çaylak sezonunu geçirdiği 2013'te elde ettiği 17.likten bu yana en kötü derecesi. Dolayısıyla Fin pilot gelecek sezon için bazı önemli değişiklikler bekliyor.

Bottas, "Yeni bir araca ihtiyacımız var."

"Çıkardığımız derslerin bir göstergesi olarak, 2023 aracından tamamen farklı olması gerekiyor."

"Bu araçla artık sona geldik ve geliştirme süreci boyunca neredeyse hiçbir şey bulamadık, bu yüzden yeni konseptin tamamen farklı olması gerekiyor." dedi.

Bottas, sezonun son yarışı olan ve 19. sırada çizgiyi geçtiği Abu Dabi GP hakkında ise şunları söyledi: "Başladığım yer dolayısıyla ters bir strateji uygulamak mantıklıydı, ancak yarış olaysız geçti ve hiç güvenlik aracı görmedik."

"Nihayetinde tek pit stop işe yaramadı çünkü lastikleri formda tutamadık, özellikle de sonda aşınmaya başlayan orta hamurla zorlandık."

"Bu yüzden oldukça yavaştık. Aslında genel olarak, lastikler iyi durumdayken bile hızımız pek iyi değildi."

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