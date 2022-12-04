Bottas: "2023'te düzenli olarak puan almayı hedeflemeliyiz"
Valtteri Bottas, 2023 için büyük hedefler belirlemiyor ve her yarışta tutarlı şekilde puan almanın yeterli olacağını söylüyor.
Mercedes macerasını 2021 yılında noktalayan Valtteri Bottas, bu yılın başında Alfa Romeo F1 takımına katılmıştı.
Fin pilot sezona fırtına gibi başladı ve Emilia Romagna GP performansı, akıllardaki yerini korumaya devam ediyor.
Fakat Alfa Romeo, sezon ilerledikçe gelişim yarışına ayak uyduramadı ve şampiyonada rakiplerinin ardına düştü. Takım uzun süre puan alamadı ve bundan ötürü dördüncülük savaşından koptular.
Son bölümde Aston Martin'in dahi baskısı altına giren Alfa Romeo sezonu Bottas'ın Emilia Romagna GP sonucu sayesinde altıncı bitrdi.
Bottas, sezonun ardından verdiği demeçte bu yılın aşağı yukarı beklediği gibi geçtiğini doğruladı fakat gelecek yıl düzenli olarak puan almak istediğini söyledi.
Bottas ayrıca beklentileri doğru seviyede tutmaları gerektiği konusunda Alfa Romeo'yu uyardı.
Fin sürücü, "Her şeyi göz önünde bulundurduğumda, aldığımız sonuçların ilk yıl için hayal ettiğimden çok da uzak olmadığını söylemeliyim."
"Hedeflerimizden uzakta olduğumuzu düşünmüyorum."
"Bu hedeflere ulaşabilmek için atması zor olan ama imkansız olmayan büyük bir adıma ihtiyacımız var."
"2023 için her yarışı istikrarlı şekilde puan almanın ve bazen biraz şansla podyum için mücadele etme şansına sahip olmanın gerçekçi olduğunu düşünüyorum." dedi.
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