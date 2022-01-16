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Bottas, 2022'de "tutarlı şekilde puan almayı" hedefliyor

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, Şef Editör

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, yeni takımıyla ilk yılında net bir hedef belirlemekte zorlansa da, "tutarlı şekilde puan almayı" amaçlıyor.

Bottas, 2022'de "tutarlı şekilde puan almayı" hedefliyor

2017'den beri Mercedes için yarışan Valtteri Bottas, yeni sezonla birlikte Alfa Romeo'ya geçecek ve İtalyan ekipte Guanyu Zhou'nun takım arkadaşı olacak.

Bottas, Mercedes'le geçirdiği 5 yıllık süre zarfında hep tek yıllık kontratlara sahipti. Fakat Alfa Romeo ile yaptığı anlaşma, uzun vadeyi kapsıyor ve bundan ötürü geleceğe daha farklı şekilde bakabiliyor.

Alfa Romeo, son yıllarda düzenli olarak puan almakta zorlandı ve genellikle gridin en yavaş üç aracından birisine sahipti.

Fakat gelecek yılki proje üzerinde yoğun şekilde çalışıyorlar ve orta grubun önüne yaklaşmayı hedefliyorlar.

Beyont The Grid podcastine konuşan olan Bottas, değişen kurallar nedeniyle net bir tahminde bulunmanın zor olduğunu fakat hedefinin "düzenli olarak puan almak" olduğunu söyledi.

Bottas, "Gerçekçi olmanız gerekiyor ve açıkçası bir tahminde bulunmak çok zor."

"Fakat sahip olduğumuz potansiyelle, insanlarla, tesislerle ve düzenleme değişiklikleriyle ve takımların çok farklı bütçelere sahip olmamasıyla, başarı için gereken tüm malzemelere sahip olduğumuzu hissediyorum."

"Gelecek yıl düzenli şekilde puan alabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umarım bazen podyuma yakın oluruz. Bence bunu yapmak zaten önemli bir başarı olacak." dedi.

Bottas daha önce Formula 1'de işlerin ne kadar hızlı değişebileceğine tanık oldu. 2013'te Williams'la geçirdiği çaylak sezonunda Grove merkezli takım sadece beş puan alabilmişti.

Ancak takım bir yıl sonra önemli ölçüde gelişti ve sezonu 320 puanla üçüncü bitirdi.

Bottas, hal böyle olunca Alfa Romeo'nun 2022'de başarabileceği şeyler konusunda hiçbir şeyi göz ardı etmiyor.

"Bu konuda herhangi bir sınır koymuyorum. Yapamayacağımız şeylere sınır koymanın anlamı yok çünkü bu sporda her şey mümkün."

"Williams'tayken, 2013'ten 2014'e geçişte, işleri doğru yaparsanız büyük dalgalanmalar olabileceğini gördüm. İşte bu yüzden ilginç olabilir çünkü birlikte ne başarabiliriz bilemiyoruz."

"Şahsen önemli şeyler başarabileceğimize inanıyorum."

Alfa Romeo, 2021 sezonunu 13 puanla dokuzuncu sırada tamamladı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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